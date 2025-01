Munich Re: Goldene Bilanzen in Krisenzeiten

München (dpa) - Ungeachtet der verheerenden Brände in Kalifornien und der damit verbundenen Kosten erwartet der weltgrößte Rückversicherer Munich Re goldene Bilanzen. Vorstandschef Joachim Wenning bekräftigte das im Dezember ausgegebene Ziel eines Nettogewinns von sechs Milliarden Euro in diesem Jahr, obwohl die Naturkatastrophe in den USA nach Worten des Managers auch für den Münchner Konzern einen Großschaden bedeutet.