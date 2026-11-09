Nach KI-Ausverkauf: Börsen in Ostasien starten mit Gewinnen
Nach dem heftigen Kurseinbruch an der Wall Street sind die Märkte in Ostasien positiv in die Handelswoche gestartet. Insbesondere der japanische Leitindex legte deutlich zu.
Seoul/Tokio (dpa) - Die Börsen in Ostasien haben sich nach dem spektakulären Ausverkauf von Aktien der KI-Branche in der vergangenen Woche wieder etwas erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 lag zum Wochenbeginn zwei Stunden nach Handelsstart gut 3 Prozent im Plus, beim südkoreanische Kospi waren es zum selben Zeitpunkt (11.00 Uhr Ortszeit) 1,2 Prozent. Die für die KI-Lieferkette wichtigen Speicherchip-Produzenten Samsung Electronics und SK Hynix starteten mit 2,6 Prozent beziehungsweise 3,7 Prozent ebenfalls positiv in die Handelswoche.
Der Hang-Seng-Index an der eine Stunde später öffnenden Börse der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um rund 0,7 Prozent, der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um knapp 0,5 Prozent.
Ende vergangener Woche war es an der Wall Street zu einem außergewöhnlichen KI-Ausverkauf gekommen, der auch den Börsen in Asien stark zusetzte. Allein am Donnerstag verloren die Unternehmen im S&P 500 kumuliert knapp drei Billionen US-Dollar (2,7 Billionen Euro) an Börsenwert. Hintergrund waren Sorgen über die künftige Entwicklung des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz infolge des Wahlsiegs der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Auch die Gefahr steigender Ölpreise rund um den nach wie vor massiv eingeschränkten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus dämpft die Stimmung unter den Anlegern.