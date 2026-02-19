Bundesagentur für Arbeit

Nahles: Personalmangel auf Dauer großes Problem

Drei Millionen Menschen sind in Deutschland arbeitslos - dennoch suchen Unternehmen in bestimmten Branchen teilweise händeringend nach Leuten.

Jede Menge Arbeit für die Arbeitsverwaltung: Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, sieht sich steigenden Arbeitslosenzahlen und sinkender Erwerbstätigkeit gegenüber. Foto: Daniel Löb/dpa
Jede Menge Arbeit für die Arbeitsverwaltung: Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, sieht sich steigenden Arbeitslosenzahlen und sinkender Erwerbstätigkeit gegenüber.

Nürnberg (dpa) - Ungeachtet von mehr als drei Millionen Arbeitslosen in Deutschland sieht die Chefin der Bundesagentur für Arbeit im Mangel an Fachkräften mittelfristig das größere Problem für Deutschland. «Das Erwerbspersonenpotential sinkt in 2026 zum ersten Mal – und zwar um 40.000», sagte Nahles in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wir reden seit Jahren über Demografie – jetzt ist sie da. Und das wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.»

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Demografie großes Problem

Das seit längerer Zeit zu beobachtende Paradoxon auf dem Arbeitsmarkt, mit einer steigenden Arbeitslosigkeit einerseits und dem Mangel an Fachkräften andererseits, löse sich derzeit nicht auf. «Das größere Problem für den deutschen Arbeitsmarkt ist mittelfristig die demografische Entwicklung und der damit einhergehende Fachkräftemangel», sagte Nahles. «Dies wäre noch viel deutlicher, hätten wir nicht in den letzten Jahrzehnten verstärkte Zuwanderung gehabt.»

Wirtschaftsforscher hatten berechnet, dass Deutschland jährlich bis zu 50 Milliarden Euro an Wirtschaftskraft fehlen, weil Stellen nicht besetzt werden können und Umsätze somit ausfallen - etwa in der Gastronomie, im Handel und in der Gastronomie. Allerdings ist die Nachfrage nach Arbeitskräften durch die schwache Konjunktur auch zurückgegangen. Nur noch 22,7 Prozent der Unternehmen klagten über Fachkräftemangel - der niedrigste Wert seit Jahren. 

Allerdings errechnete dasselbe Institut, dass die Bevölkerung in Deutschland schneller schrumpft als zunächst angenommen - um bis zu zehn Prozent bis zum Jahr 2070. 

Zuwanderer, Frauen, Ältere

Nahles sieht drei Gruppen, die die Fachkräftelücke schließen könnten: Ältere, die freiwillig länger arbeiten, Zuwanderer und Frauen, die ihre bisherige Teilzeit-Stundenzahl aufstockten. «Im europäischen Vergleich ist die Frauen-Erwerbstätigkeit in Deutschland am oberen Rand, aber die geleisteten Stunden – das Arbeitsvolumen – ist sehr niedrig», sagte Nahles. Staatliche Anreize, wie etwa Ehegattensplittung und die Möglichkeit von Minijobs förderten diese Tendenz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nahles: Herausforderungen für Arbeitsmarkt bleiben
Arbeitsmarkt

Nahles: Herausforderungen für Arbeitsmarkt bleiben

Richtig gute Nachrichten kommen vom Arbeitsmarkt schon länger nicht mehr. Das könnte auch 2025 so weitergehen. Die Chefin der Arbeitsagentur sieht trotzdem keinen Grund für Pessimismus.

03.01.2025

Arbeitsagenturen erwarten steigende Arbeitslosigkeit
Arbeitsmarkt

Arbeitsagenturen erwarten steigende Arbeitslosigkeit

Jeden Monat fragen die Arbeitsmarktforscher der Bundesagentur landauf, landab nach der erwarteten Entwicklung von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Der Ausblick für 2025 ist wenig erfreulich.

30.12.2024

Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit in Deutschland geht weiter nach oben

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar wieder gestiegen. Das ist nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit. Die Entwicklung bestätigt aber den jüngsten Trend: Es wird schwerer, einen Job zu finden.

31.01.2024

Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen steigt im Dezember um 31.000

Der deutsche Arbeitsmarkt 2024 teilt sich: Einerseits suchen ganze Branchen weiterhin händeringend nach Personal. Auf der anderen Seite bekommen Menschen ohne Qualifikation kaum noch einen Job.

03.01.2024

Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt leicht

Ausgerechnet in Zeiten dunkler werdender Wolken über dem deutschen Arbeitsmarkt muss die Bundesagentur für Arbeit um einen Teil ihres Geldes bangen: Die Haushaltsdebatte könnte auch hier Auswirkungen haben.

30.11.2023