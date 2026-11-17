Berlin (dpa) - Die Bundesnetzagentur hat einer Steigerung der sogenannten Schienenmaut um durchschnittlich rund 8 Prozent für das kommende Jahr zugestimmt. Man habe die von der für das Netz zuständigen DB InfraGo angemeldeten Trassenpreissysteme genehmigt, teilte die Behörde mit.

Die Bahn-Tochter InfraGo betreibt das deutsche Schienennetz. Wer darauf fahren will, muss eine Gebühr zahlen. Die InfraGo finanziert damit unter anderem den Betrieb, die Instandhaltung und Investitionen in das Schienennetz. Die Gebühr wird pro Kilometer erhoben und fällt für die drei Verkehrsarten Güter-, Fern- und Regionalverkehr unterschiedlich hoch aus. Die jeweiligen Trassenpreise müssen über ein komplexes Verfahren von der Bundesnetzagentur jedes Jahr neu genehmigt werden.

Die InfraGo hatte Anfang Oktober angekündigt, einer Steigerung der Trassenpreise für den Güterverkehr um 12,9 Prozent bei der Bundesnetzagentur anzumelden. Im Schienenpersonennahverkehr sollte die Gebühr demnach um 7,7 Prozent und im Fernverkehr um 5,0 Prozent steigen.

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Güterbahnen sehen «massiven Kostenschock»

Die höheren Gebühren könnten Auswirkungen auf das Angebot für Fahrgäste im Regionalverkehr haben, denn schon jetzt kämpfen die Unternehmen dort mit stark gestiegenen Kosten etwa bei Personal und Energie. Der Europäische Gerichtshof hat im März die sogenannte Trassenpreisbremse gekippt, durch die die Unternehmen im Schienenpersonennahverkehr von stark steigenden Trassenpreisen ausgenommen waren.