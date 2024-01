Netzagentur sieht Gaslage entspannt - keine kälteren Duschen

Essen (dpa) - Die Bundesnetzagentur sieht den Gasverbrauch in Deutschland in der Mitte der Heizperiode entspannt. «Die Bundesnetzagentur ruft nicht dazu auf, kälter zu duschen oder die Heizung runterzudrehen. Das kann jeder Verbraucher für sich selbst entscheiden», sagte Behördenpräsident Klaus Müller der Funke-Mediengruppe.

Es werde wegen der steigenden Mehrwertsteuer auf Gas und des höheren CO2-Preises teurer, eine Gasheizung zu nutzen. Auch müsse man nicht jeden Raum so beheizen wie das Wohnzimmer. «Aber man gefährdet nicht die Gasversorgung, wenn man es tut.»

Zugleich wollte Müller nicht von einer Entwarnung sprechen. «Wir wissen noch nicht, wie Januar, Februar und März werden. Es gibt Restrisiken.» So seien die Explosionen an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 noch nicht aufgeklärt, und der Generalbundesanwalt ermittele wegen Schäden an einer Flüssiggas-Pipeline.