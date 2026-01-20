Bild
Edelmetalle

Neue Rekorde: Gold und Silber teuer wie nie zuvor

Gold durchbricht erstmals die 4.700-Dollar-Marke, Silber legt weiter zu. Geopolitische Krisen treiben die Edelmetalle auf Rekordhöhe.

Die Preise für Silber und Gold steigen weiter. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Die Preise für Silber und Gold steigen weiter.

London (dpa) - Gold und Silber bleiben bei Investoren angesichts der vielen geopolitischen Krisen gefragt. Die Preise für die beiden Edelmetalle kletterten am Dienstag im frühen Handel auf weitere Rekordstände - Gold kostete erstmals mehr als 4.700 US-Dollar. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls stieg um bis zu ein Prozent auf 4.717 Dollar. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Niveau konnte der Goldpreis nicht ganz halten, lag aber mit 4.711 Dollar immer noch 0,9 Prozent im Plus. Der Silberpreis stieg im frühen Handel in der Spitze um 0,4 Prozent auf 94,73 Dollar und war damit ebenfalls so teuer wie noch nie. Zuletzt rutschte der Silberpreis allerdings leicht ins Minus. 

Silber 2026 schon um über 30 Prozent gestiegen

Im neuen Jahr hat sich Gold hauptsächlich wegen der vielen geopolitischen Krisenherde wie der Lage im Iran und zuletzt den Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten, um seinen Anspruch auf Grönland durchzusetzen, bereits um mehr als neun Prozent verteuert. Gold war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. 

Bei Silber war das Jahresplus 2025 mit fast 150 Prozent noch deutlich höher; im laufenden Jahr ging es bereits um weitere 31 Prozent nach oben. Während der Preis für Gold seit etwa einem halben Jahr kontinuierlich gestiegen ist, hat der Höhenflug beim Silber seit Anfang Dezember deutlich an Tempo gewonnen. 

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gold und Silber erklimmen weitere Rekorde
Geldanlage

Gold und Silber erklimmen weitere Rekorde

Zoll-Drohungen der USA und der Grönland-Konflikt lassen den Preis für Gold und Silber auf Höchststände klettern. Was Anleger und Märkte jetzt bewegt.

19.01.2026

Gold und Silber legen nach US-Angriff auf Venezuela stark zu
Edelmetalle

Gold und Silber legen nach US-Angriff auf Venezuela stark zu

Gold und Silber ziehen nach dem US-Angriff auf Venezuela deutlich an. Warum Anleger jetzt auf Edelmetalle setzen und wie sich die Preise zuletzt entwickelt haben.

05.01.2026

Gold kostet erstmals mehr als 4.400 US-Dollar
Edelmetalle

Gold kostet erstmals mehr als 4.400 US-Dollar

Gold erreicht kurz vor Jahresende ein neues Rekordhoch. Auch Silber legt deutlich zu und verzeichnet den höchsten Jahresgewinn unter den Edelmetallen.

22.12.2025

Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Auch Silber im Höhenflug
Edelmetalle

Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Auch Silber im Höhenflug

Handelsstreit und politische Unsicherheit treiben die Edelmetallpreise. Silber verteuert sich seit Jahresbeginn sogar stärker als Gold.

13.10.2025

Erstmals 4.000 Dollar: Warum der Goldpreis steigt und steigt
Höhenflug

Erstmals 4.000 Dollar: Warum der Goldpreis steigt und steigt

Allein in diesem Jahr hat das Edelmetall bereits um mehr als 50 Prozent zugelegt - und andere Anlageformen abgehängt. Was sind die Gründe für den anhaltenden «Goldrausch»?

08.10.2025