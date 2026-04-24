Dunkelblau und Gelb

Neue Uniformen für Lufthansa-Crews kommen von Boss

Nach 24 Jahren gibt es bei Lufthansa neue Uniformen – entworfen von Boss. Was die Crews künftig tragen und welche Klassiker ein Comeback feiern.

Die neuen Uniformen der Lufthansa wurden gemeinsam mit Boss entworfen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Die neuen Uniformen der Lufthansa wurden gemeinsam mit Boss entworfen.

Frankfurt/Main (dpa) - Rund 33.000 Beschäftigte der Lufthansa erhalten neue Uniformen. Bei einer internen Modenschau in Frankfurt wurden rund 40 neue Uniformteile vorgestellt, die gemeinsam mit der Bekleidungsmarke Boss entworfen worden sind. Das Erscheinungsbild bleibt dabei klassisch in den Farben Dunkelblau und dem typischen Lufthansa-Gelb. 

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Die neuen Uniformteile sollen ab dem vierten Quartal an die Beschäftigten gehen, die ein jährliches Bekleidungsbudget zum Einkauf in der Kleiderkammer «Pillbox» zur Verfügung haben. Laut Lufthansa sind die neuen Teile problemlos mit den aktuellen Strenesse-Uniformen kombinierbar. Diese waren vor 24 Jahren eingeführt worden und sollen nun schrittweise ersetzt werden. 

Umfangreiche Tragetests 

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Der Einführung vorausgegangen waren umfangreiche Tragetests, an denen 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Cockpits, den Kabinen und den Bodenstationen teilgenommen haben. Sie führten auch die neuen Kleider im Lufthansa-Veranstaltungszentrum «Hangar One» vor. Besonderen Anklang fanden die wieder eingeführten Hemden in dunkelblau sowie ein bislang nicht in der Kollektion enthaltenes Cape im Stil der 1970er-Jahre. 

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Airline-Chef Jens Ritter bezeichnete bei der Präsentation die neue Kleidung als Visitenkarte der Lufthansa. «Eine Uniform erzählt, wer wir sind, bevor wir ein Wort gesagt haben.»

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