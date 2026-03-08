Halbleiter

Neuer Ärger um Nexperia-Chips - China warnt Niederlande

Im Oktober versetzte Chinas Exportstopp von Nexperia-Chips Europas Industrie in Schrecken. In Verhandlungen mit den Niederlanden einigten sich beide Seiten vorübergehend. Doch nun droht neuer Ärger.

Nexperias Halbleiter werden in der Autoindustrie gebraucht. (Archivbild) Foto: Bodo Marks/dpa
Nexperias Halbleiter werden in der Autoindustrie gebraucht. (Archivbild)

Peking (dpa) - China warnt im andauernden Streit mit dem niederländischen Chiphersteller Nexperia vor neuen Konflikten. Das Handelsministerium reagierte mit scharfer Kritik, nachdem der chinesische Ableger des Unternehmens in einer Mitteilung seine Zentrale in den Niederlanden beschuldigt hatte, die Benutzerkonten von Mitarbeitenden in China gesperrt zu haben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Handeln von Nexperia in den Niederlanden habe die Produktion und den Betrieb des Unternehmens erheblich beeinträchtigt, kritisierte das Handelsministerium in Peking. «Sollte dies zu einer weiteren Krise in der globalen Halbleiter-Lieferkette führen, muss die niederländische Seite die volle Verantwortung dafür übernehmen», betonte die Behörde. 

In der Mitteilung hatte Nexperia China am Freitag informiert, die Sperrung vom 3. März habe große Auswirkungen auf seine Tätigkeit in der Volksrepublik wie etwa in Bestellprozessen gehabt. Mittlerweile sei der Betrieb größtenteils wieder angelaufen. Das Handelsministerium mahnte zudem, die Deaktivierung der Konten habe «neue Konflikte» hervorgerufen und die laufenden Verhandlungen erschwert.

Hintergrund des Streits 

Im vergangenen Oktober hatte Peking den Export von Nexperia-Halbleitern, die in China verarbeitet werden, gestoppt und damit Europas Autoindustrie geschockt - einem wichtigen Abnehmer der Chips. Auslöser des Konflikts waren Berichte, dass der chinesische Eigentümer von Nexperias Mutterunternehmen Wingtech technologisches Wissen und Produktionskapazitäten nach China verlagern wollte. 

Das niederländische Wirtschaftsministerium griff daraufhin in die Führung des Unternehmens ein. Kurz darauf hatte das Wirtschaftsgericht im Oktober auf Initiative von Vorstandsmitgliedern den chinesischen Vorsitzenden suspendiert und einen Interims-Vorstand ernannt. Die Maßnahmen lösten den heftigen Konflikt mit China aus. Das Exportverbot wurde zwar gelockert, doch Peking fordert weiter, dass die Kontrolle über das Unternehmen aufgehoben wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Niederlande geben Kontrolle über Chip-Firma Nexperia ab
Außenhandelskonflikt

Niederlande geben Kontrolle über Chip-Firma Nexperia ab

Durchbruch im Konflikt um die Lieferung von Chips für die Autoproduktion. Die Niederlande lenken ein und senden ein positives Signal nach Peking.

19.11.2025

China lockert Ausfuhrregeln für Nexperia-Chips nach Europa
Halbleiterkrise

China lockert Ausfuhrregeln für Nexperia-Chips nach Europa

Nach Fortschritten im Chip-Streit kündigt Peking Ausnahmen für Nexperia-Exporte an. Die EU setzt auf mehr Stabilität bei den Lieferketten.

09.11.2025

China teilt im Chip-Streit gegen die Niederlande aus
Handelsstreit

China teilt im Chip-Streit gegen die Niederlande aus

Zuletzt hatte es im Chip-Konflikt um Nexperia etwas Entspannung gegeben. Doch Peking kritisiert die niederländische Regierung nun erneut deutlich.

04.11.2025

China deutet Nexperia-Exporte an - Aufatmen in Chip-Krise?
Chip-Krise

China deutet Nexperia-Exporte an - Aufatmen in Chip-Krise?

Die Lieferprobleme bei Nexperia könnten zunehmen - und damit auch die deutsche Autoindustrie treffen. China glaubt, den Schuldigen für die Probleme zu kennen.

01.11.2025

Ärger um Nexperia - Neue Chipkrise könnte Autowerke stoppen
Autoindustrie

Ärger um Nexperia - Neue Chipkrise könnte Autowerke stoppen

Lieferprobleme beim Chiphersteller Nexperia könnten die Produktion deutscher Autobauer ins Stocken bringen. Der Branchenverband warnt vor möglichen Produktionsstopps in naher Zukunft.

21.10.2025