Fahrplanwechsel

Neuer Fahrplan: Öfter ins Ausland und neue Sprinter-Linie

5.20 Stunden von Hamburg nach München. Ab Mitte Dezember können Bahnreisende mit einem neuen Sprinter fahren. Der neue Fahrplan bringt weitere Änderungen mit sich.

Mehr als 320 internationale Verbindungen hat die Bahn mit dem neuen Fahrplan im Angebot. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Mehr als 320 internationale Verbindungen hat die Bahn mit dem neuen Fahrplan im Angebot. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Die kriselnde Deutsche Bahn baut ihre Verbindungen ins europäische Ausland mit dem neuen Fahrplan ab Mitte Dezember weiter aus. Dann sind täglich mehr als 320 internationale Fahrten im Angebot, wie der bundeseigene Konzern mitteilte - etwa nach Frankreich, Italien oder Österreich. Das seien 20 mehr als bislang und 20 Prozent mehr als noch 2019.

Zwischen Hamburg und München gibt es vom 13. Dezember an außerdem eine neue besonders schnelle Verbindung. Der Sprinter braucht 5.20 Stunden, fährt dreimal täglich in beide Richtungen und hält nur in Hannover und Nürnberg. 

«In Zeiten teurer Kraftstoffe bleibt die Bahn eine gute und günstige Alternative zu Auto und Flugzeug», sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson. In der Fläche bleibe der Fahrplan insgesamt stabil, teilte die Bahn mit. Einige Verbindungen könnten vor allem baustellenbedingt nicht angeboten werden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Tickets für den neuen Fahrplan können ab Mittwoch (14. Oktober) gekauft werden. Die Preise steigen nicht. Bahn-Chefin Evelyn Palla kündigte bereits im April an, dass Fahrgäste bis Mai 2027 von Preiserhöhungen im Fernverkehr verschont bleiben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Das ändert sich für Bahnreisende mit dem neuen Fahrplan
Zugverkehr

Das ändert sich für Bahnreisende mit dem neuen Fahrplan

Die Deutsche Bahn kämpft mit einem maroden Netz. Nun kommen neue Verbindungen hinzu - vor allem ins Ausland. Auf einen ICE zwischen zwei Hauptstädten ist man bei der Bahn besonders stolz.

15.12.2024

Fahrplanwechsel: Neuerungen auch in Hessen
Bahnverkehr

Fahrplanwechsel: Neuerungen auch in Hessen

Ab 15. Dezember gilt im Bahnverkehr ein neuer Fahrplan. Auch in Hessen gibt es Änderungen.

10.12.2024

Deutsche Bahn

Neuer Bahnfahrplan: Mehr Sprinter und Züge ins Ausland

Ab 15. Dezember gilt bei der Bahn ein neuer Fahrplan. Er bringt unter anderem zusätzliche Schnellverbindungen zwischen Berlin und Frankfurt - aber auch höhere Fahrpreise für die Kundinnen und Kunden.

11.10.2024

Von Hauptstadt zu Hauptstadt

In acht Stunden nach Paris: Bahn startet neue Verbindung

2024 ist bisher ein miserables Jahr für die Deutsche Bahn. Die angeschlagene Fernverkehrssparte versucht nun die Flucht nach vorn - unter anderem mit mehr internationalem Verkehr.

24.09.2024

Reisen mit dem Zug

Mehr Angebot - weiter unpünktlich: Bahn mit neuem Fahrplan

Der Fahrplanwechsel im Dezember bringt für Bahnreisende spürbar mehr Angebot. Pünktlicher wird die Bahn dadurch vorerst aber nicht - teurer wohl schon.

29.09.2023