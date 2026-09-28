Wetter

Niedrigwasser schränkt Schifffahrt auf dem Rhein stark ein

Die Pegelstände am Rhein sinken. An mehreren Orten wurden historische Tiefstände gemessen. Der Grund: Es regnet derzeit zu wenig.

Das Niedrigwasser des Rheins hat in Köln einen neuen historischen Tiefststand erreicht. Foto: Sascha Thelen/dpa
Das Niedrigwasser des Rheins hat in Köln einen neuen historischen Tiefststand erreicht.

Duisburg (dpa) - Die außerordentlich niedrigen Pegelstände am Rhein erschweren den Schiffsverkehr erheblich. Auf dem besonders von Niedrigwasser betroffenen Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Mainz seien «nur noch vereinzelt Güterschiffe unterwegs», sagte Fabian Spieß, stellvertretender Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). Im Rheineinzugsgebiet fehle es an ergiebigeren Niederschlägen.

«Die Schifffahrt steht ihren Kunden als Dienstleister weiterhin zur Verfügung; es kann jedoch nur mit deutlich weniger Ladung gefahren werden», sagte Spieß. Die Schifffahrt fahre, solange es sicher möglich sei. Dies stehe im Ermessen der Schiffsführung. Die im vergangenen Monat eingeleiteten Maßnahmen, wie etwa die Aufhebung von Sonn- und Feiertagsverboten für Lastwagen, können die Lieferketten laut Spieß teilweise stabilisieren.

Nullpunkt in Kaub unterschritten

Der Abschnitt zwischen St. Goar und Mainz gilt als «Nadelöhr» der Rheinschifffahrt. Die Fahrrinne ist laut BDB schlechter ausgebaut als flussaufwärts und flussabwärts. Der dort gelegene Pegel in Kaub unterschritt am Wochenende zeitweise den Nullpunkt und erreichte damit einen historischen Tiefstand. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In Köln wurde am Montag mit 40 Zentimetern ebenfalls ein Niedrigwasser-Rekord aufgestellt. Die Schifffahrt hat nach Beobachtung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes stark abgenommen. Die Fahrrinne ist tiefer als der Pegelstand am Ufer. In Köln etwa sind es dem Amt zufolge 1,11 Meter mehr.

Die Bundesanstalt für Gewässerkunde und die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung rechnen damit, dass die Pegelstände in Köln zum Ende der Woche und in Kaub ab dem kommenden Wochenende steigen.

Bereits in der ersten Augusthälfte waren die Pegelstände am Rhein deutlich gesunken. Daraufhin brach die Frachtschifffahrt ein. Güterschiffe konnten entweder gar nicht mehr oder nur leer fahren. In der zweiten August-Hälfte stiegen die Wasserstände wegen der Niederschläge wieder an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Keine Entwarnung – sinkende Pegelstände erwartet
Niedrigwasser

Keine Entwarnung – sinkende Pegelstände erwartet

Auf dem Rhein sind wieder mehr Schiffe unterwegs. Die Bedingungen für die Schifffahrt könnten sich jedoch in den nächsten Tagen erneut verschlechtern.

03.09.2026

Nach Regen leicht steigender Wasserstand im Rhein
Niedrigwasser

Nach Regen leicht steigender Wasserstand im Rhein

Trotz etwas mehr Wasser im Rhein bleibt die Situation angespannt. Was für die Situation bei Kaub vorhergesagt wird.

19.08.2026

Pegel, Kaub, Fahrverbot: Was zum Niedrigwasser wichtig ist
Lange Trockenheit

Pegel, Kaub, Fahrverbot: Was zum Niedrigwasser wichtig ist

Was zeigt ein Pegelstand an? Warum wird so oft die rheinland-pfälzische Stadt Kaub genannt? Und wann wird die Schifffahrt gestoppt? Ein Überblick über wichtige Fakten zum Niedrigwasser.

11.08.2026

Niedrigwasser am Rhein - Kaub vor neuem Tiefstwert
Wasserstände

Niedrigwasser am Rhein - Kaub vor neuem Tiefstwert

Am Pegel Kaub fehlt nur noch wenig zum historischen Tiefstand von 2018. Was das frühe Niedrigwasser für die Schifffahrt am Rhein bedeutet.

28.07.2026

Niedrigwasser bremst Schifffahrt auf dem Rhein aus
Trockenheit

Niedrigwasser bremst Schifffahrt auf dem Rhein aus

Wegen Niedrigwasser können viele Schiffe auf dem Rhein nur mit einem Drittel ihrer üblichen Traglast fahren. Was das für Verbraucher bedeutet.

22.07.2026