Sportartikel-Riese

Nike besorgt über Folgen des Iran-Krieges

Nike kämpft sich seit über einem Jahr aus einem weitgehend hausgemachten Tief. Auf erste Fortschritte folgt nun eine enttäuschende Prognose - und der Iran-Krieg spielt mit rein.

Nike arbeitet sich aus einer weitgehend hausgemachten Krise. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Nike arbeitet sich aus einer weitgehend hausgemachten Krise. (Archivbild)

Beaverton (dpa) - Der Sportartikel-Riese Nike sieht Risiken für sein Geschäft durch den Iran-Krieg. Finanzchef Matthew Friend verwies auf mögliche «ungeplante Schwankungen» durch steigende Ölpreise und andere Faktoren, die Folgen für Kosten oder das Verhalten der Verbraucher haben könnten. Überraschend für viele Analysten stellte Nike Umsatzrückgänge sowohl im laufenden Quartal als auch im gesamten Geschäftsjahr in Aussicht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund neun Prozent.

Für das laufende Quartal rechnet Nike mit einem Umsatzrückgang von zwei bis vier Prozent. Analysten waren dagegen im Schnitt von einem Plus von zwei Prozent ausgegangen. Ähnlich sieht es auch für das Gesamtjahr aus. Im vergangenen Quartal hatte der Sportartikel-Riese die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street noch übertroffen.

Hausgemachtes Tief

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern.

Langsamer als erhofft

Konzernchef Elliott Hill verordnete dem Adidas-Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler, nachdem der Lifestyle-Anteil am Sortiment in den vergangenen Jahren gestiegen war. Hill räumte in einer Telefonkonferenz mit Analysten nun ein, dass der Umbau teilweise langsamer laufe als ihm lieb sei.

Die Zahlen des vergangenen Quartals fielen zugleich nicht gerade glänzend aus. So stagnierte der Umsatz bei knapp 11,3 Milliarden Dollar (9,8 Mrd Euro). Analysten hatten im Schnitt eher mit 11,24 Milliarden Dollar gerechnet. Im wichtigen Heimatmarkt USA gab es dabei ein Umsatzplus von drei Prozent auf gut fünf Milliarden Dollar. Unterm Strich fiel der Quartalsgewinn um 35 Prozent auf 520 Millionen Dollar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nike übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen
Sportartikel-Riese

Nike übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen

Der Sportartikel-Konzern Nike versucht, aus einem weitgehend hausgemachten Tief zu kommen. Der Fokus auf das Sport-Kerngeschäft soll es richten.

31.03.2026

Ermittlungen gegen Nike wegen Benachteiligung Weißer
Streit um Diversität

Ermittlungen gegen Nike wegen Benachteiligung Weißer

Nike hat einst ambitionierte Diversitätsziele beschlossen. Im Lager von Donald Trump kommt das schlecht an. Jetzt wird ein schon seit 2024 laufendes Vorgehen gegen den Sportartikel-Riesen bekannt.

05.02.2026

Nike rechnet mit höherer Belastung durch Trump-Zölle
Sportartikel

Nike rechnet mit höherer Belastung durch Trump-Zölle

Der Großteil der Sportartikel wird in Asien hergestellt. Für den US-Konzern Nike bedeuten die Importzölle von Präsident Donald Trump deshalb höhere Kosten bei Verkäufen im Heimatmarkt.

01.10.2025

Sportartikel-Konzern Nike schwächelt
Umsatz sinkt

Sportartikel-Konzern Nike schwächelt

Der Adidas-Konkurrent Nike kämpft mit Problemen. Unter anderem ging der Plan, auf Direktverkäufe zu setzen, nach hinten los. Ein neuer Chef soll es jetzt richten.

01.10.2024

Sportartikel

Nike ächzt weiter unter hohen Lagerbeständen

Der Sportartikelhersteller leidet unter hohen Lagerbeständen und sinkendem Gewinn. Nike musste im vierten Quartal hohe Rabatte gewähren, um die überschüssige Ware zu verkaufen.

30.06.2023