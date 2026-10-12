Nobelpreis-Vergabe

Nobelpreis-Finale: Wirtschaftspreis wird verkündet

Jetzt geht es um den letzten Nobelpreis des Jahres: In Stockholm wird die Auszeichnung in der Kategorie Wirtschaft bekanntgegeben. Wird diesmal vielleicht eine Frau geehrt?

Der Wirtschaftspreis wird als letzter der Nobelpreise bekanntgegeben. (Symbolbild) Foto: Lovisa Engblom/The Nobel Foundation/dpa
Der Wirtschaftspreis wird als letzter der Nobelpreise bekanntgegeben. (Symbolbild)

Stockholm (dpa) - Das letzte Nobelpreis-Geheimnis in diesem Jahr wird heute in Stockholm gelüftet: Frühestens um 11.45 Uhr wird bekanntgegeben, wer den Wirtschaftspreis in Gedenken an Alfred Nobel bekommt. Spannend dürfte sein, ob diesmal eine Frau mit der prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt wird. Bislang sind unter den 99 Preisträgerinnen und Preisträgern nur drei Frauen. Damit ist der Wirtschaftspreis der Nobelpreis, der in der Vergangenheit am seltensten Frauen zugesprochen wurde. 

In der vergangenen Woche waren bereits Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden verkündet worden. Unter den drei Medizin-Preisträgern sind mit Peter Hegemann und Georg Nagel diesmal zwei deutsche Forscher. Die berühmte Auszeichnung für Literatur ging in diesem Jahr an die kanadische Dichterin, Übersetzerin und Essayistin Anne Carson. Den Friedensnobelpreis bekam die südafrikanische Spitzenjuristin Navanethem Pillay für ihren Einsatz gegen Völkermord und für Menschenrechte. 

Der Wirtschaftspreis geht als einzige Auszeichnung nicht auf das Testament des schwedischen Industriellen und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel zurück und heißt deshalb offiziell auch nicht Nobelpreis. Er wird erst seit 1969 vergeben.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Bislang nur ein deutscher Wirtschafts-Preisträger

2025 ging die renommierte Auszeichnung zur einen Hälfte an den israelisch-amerikanischen Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, zur anderen Hälfte an den Franzosen Philippe Aghion und den Kanadier Peter Howitt. Sie wurden für ihre Forschung zum stetigen Wachstum von Volkswirtschaften ausgezeichnet. 

Einziger deutscher Preisträger war bislang der Bonner Wissenschaftler Reinhard Selten (1930-2016). Er war im Jahr 1994 gemeinsam mit John Nash und John Harsanyi für ihre wegweisenden Beiträge zur nichtkooperativen Spieltheorie ausgezeichnet worden. 

Dotiert ist der Wirtschaftspreis wie die anderen Nobelpreise in diesem Jahr mit zwölf Millionen schwedischen Kronen - einer Million mehr als in den Vorjahren. Umgerechnet entspricht das Preisgeld etwas mehr als einer Million Euro. Überreicht wird die Auszeichnung am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, in Stockholm. In diesem Jahr feiern die Nobelpreise übrigens ein Jubiläum: Die erste Vergabe fand vor 125 Jahren statt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nobelpreis-Krimi beginnt aufs Neue: Wen ehren die Jurys?
Vor der Nobelpreis-Bekanntgabe

Nobelpreis-Krimi beginnt aufs Neue: Wen ehren die Jurys?

Den Friedensnobelpreis bekam Trump nicht – dafür aber die Medaille der Preisträgerin. Bei der Jury dürfte das nicht gut angekommen sein. Jetzt beginnt die nächste Nobel-Runde. Wer bekommt die Preise?

01.10.2026

Reichlich Pomp und Preisgeld - Nobelpreise überreicht
Auszeichnungen

Reichlich Pomp und Preisgeld - Nobelpreise überreicht

Die Nobelpreisträger können sich über die höchste Anerkennung ihres Schaffens, eine begehrte Medaille und ein üppiges Preisgeld freuen. Ihren Preis erhalten sie aus royalen Händen.

10.12.2025

Große Preise, große Namen - Die Nobelpreis-Saison beginnt
Nobelpreise

Große Preise, große Namen - Die Nobelpreis-Saison beginnt

In den kommenden Tagen blickt die Welt einmal mehr voller Spannung nach Stockholm und Oslo. Was bei den Nobelpreisen zu erwarten ist - und wer sich selbst als ausgezeichneter Preisträger sieht.

05.10.2025

Nobelpreisträger in Stockholm geehrt
Auszeichnungen

Nobelpreisträger in Stockholm geehrt

Die Schriftstellerin Han Kang und insgesamt zehn Ausnahmeforscher sind von nun an Träger eines Nobelpreises. Sie erhalten ihre Auszeichnungen in Stockholm aus royaler Hand.

10.12.2024

Auszeichnungen

Spiegelbilder dieser Zeit - Die Nobelpreise werden vergeben

Ab Montag werden die diesjährigen Nobelpreisträgerinnen und -preisträger gekürt. In Zeiten mit Wissenschaftsleugnern und Konflikten seien die Preise eine «Kraft für das Gute», betont man in Stockholm.

06.10.2024