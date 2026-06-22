Federal Reserve

Notenbank: Früherer Fed-Chef Greenspan gestorben

Er galt jahrelang als Orakel und Maestro: Über 18 Jahre lang herrschte Alan Greenspan als Zentralbankchef über die Zinspolitik der weltgrößten Wirtschaftsmacht.

Der frühere Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist tot. (Archivbild) Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa
Der frühere Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist tot. (Archivbild)

Washington (dpa) - Der frühere langjährige Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist tot. «Die Federal Reserve nimmt mit tiefer Trauer den Tod von Alan Greenspan zur Kenntnis», teilte die Notenbank mit. Greenspan wurde 100 Jahre alt. 

«Alan Greenspan war von 1987 bis 2006 der 13. Vorsitzende des Gouverneursrats, und seine Beiträge zur Geldpolitik und zur wirtschaftswissenschaftlichen Theorie haben diese Institution, die Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen sowie das Land nachhaltig geprägt», hieß es.

Die Fed hob hervor, Greenspan habe eine «eine strenge analytische Disziplin in die geldpolitische Entscheidungsfindung» eingebracht und dazu beigetragen, «die Glaubwürdigkeit zu etablieren, die nach wie vor zu den wichtigsten Vermögenswerten der Federal Reserve zählt».

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Senat bestätigt Trump-Kandidaten Warsh als neuen Fed-Chef
US-Notenbank

US-Senat bestätigt Trump-Kandidaten Warsh als neuen Fed-Chef

Nun ist klar: Kevin Warsh wird die verantwortungsvollste Aufgabe der Finanzwelt übernehmen. Der 56-Jährige löst Jerome Powell an der Spitze der US-Notenbank Fed ab. Seine Personalie ist umstritten.

13.05.2026

Trump schürt Zweifel an Hassett als nächstem Fed-Chef
US-Notenbank

Trump schürt Zweifel an Hassett als nächstem Fed-Chef

Trump-Wirtschaftsberater Kevin Hassett galt als wahrscheinlicher Kandidat für den Vorsitz der US-Notenbank. Jetzt sorgt Trump für Zweifel an der Besetzung. Das hat auch Folgen für den Dollar-Kurs.

16.01.2026

Internationale Notenbanker stellen sich hinter Fed-Chef
US-Notenbank unter Druck

Internationale Notenbanker stellen sich hinter Fed-Chef

Mit den Ermittlungen gegen Jerome Powell wachsen die Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank. Nun solidarisieren sich führende Zentralbankchefs mit Powell.

13.01.2026

US-Notenbank Fed senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte
Geldpolitik

US-Notenbank Fed senkt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Der neuerliche Zinsschritt der Fed ist keine Überraschung. Doch nach Donald Trumps Sieg bei der Präsidentenwahl steuert auch die US-Notenbank auf ungewisse Zeiten zu.

07.11.2024

US-Notenbank Fed legt Zinserhöhungspause ein

14.06.2023