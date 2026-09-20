Messen

Nutzfahrzeugmesse endet mit Rekorden und Forderungen

Auf der IAA Transportation in Hannover präsentierte die Nutzfahrzeugbranche ihre Neuerungen - nun richtet sie eine deutliche Botschaft an Berlin und Brüssel.

Auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover konnten zahlreiche Neuheiten besichtigt werden. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Auf der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover konnten zahlreiche Neuheiten besichtigt werden. (Archivbild)

Hannover (dpa) - Mehr als 140.000 Menschen haben in den vergangenen Tagen die Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover besucht. Dies teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) zum Abschluss der Messe mit. Demnach zeigten dort seit Dienstag knapp 1.600 Aussteller aus 46 Ländern ihre Produkte - darunter waren mehr als 150 Weltpremieren und weitere Neuheiten. Die internationale Beteiligung war nach VDA-Angaben so hoch wie nie zuvor. Besonders stark vertreten waren Unternehmen aus China, der Türkei und Italien. 

Im Rahmen der Messe konnten insgesamt 84 Fahrzeuge von 17 Ausstellern ausprobiert werden, nach Veranstalterangaben war das ein Rekord. Demnach gab es während der Veranstaltung 8.500 Testfahrten. 

Die Industrie liefere Lösungen für einen klimaneutralen und digitalen Straßengüterverkehr der Zukunft, sagte VDA-Chefin Hildegard Müller, laut Mitteilung. Dies habe die Nutzfahrzeugmesse gezeigt. «Gerade im Schwerlastverkehr ist das Potenzial für den Klimaschutz enorm.» Müller forderte die Politik in Berlin und Brüssel auf, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Vor allem beim Aufbau von Ladeinfrastruktur und Wasserstofftankstellen gebe es viel zu tun.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tesla bringt E-Lastwagen 2027 nach Europa
Nach jahrelanger Verzögerung

Tesla bringt E-Lastwagen 2027 nach Europa

Teslas Elektro-Sattelschlepper wurde bereits 2017 vorgestellt - und wird erst seit diesem Jahr in etwas größeren Stückzahlen gebaut. Nun plant der von Elon Musk geführte Autobauer den Start in Europa.

14.09.2026

Automesse IAA wird größer - Mehr chinesische Aussteller
Industrie

Automesse IAA wird größer - Mehr chinesische Aussteller

Die IAA in München ist die wichtigste Bühne der bedrängten deutschen Autohersteller auf heimatlichem Boden. Die chinesischen Herausforderer wollen in die Offensive gehen. Ein prominenter Name fehlt.

28.08.2025

IAA auf Wachstumskurs und wohl weiter in München
Mobilität

IAA auf Wachstumskurs und wohl weiter in München

Die Branche hofft auf ein selbstbewusstes Zeichen im Herbst. Dabei sind die Zeiten schwierig. Für die nächsten Messen hat der aktuelle Austragungsort München offenbar beste Karten.

01.07.2025

Messe IAA Mobility mit 20 Prozent mehr Anmeldungen
Autoindustrie

Messe IAA Mobility mit 20 Prozent mehr Anmeldungen

Mitten in der Autokrise plant die Branche die IAA 2025 - und stößt auf großen Zuspruch. Die deutsche Autoindustrie will zeigen, dass sie noch innovationsfähig ist.

14.11.2024

Industrie

130.000 Besucher bei Hannover Messe

Für die größte Industrieschau war es ein schwieriger Neustart. Seit 2020 hatten Pandemie und globale Handelsprobleme auch die Hannover Messe ausgebremst. Was sagen die Veranstalter zum Abschluss 2023?

21.04.2023