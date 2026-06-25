Nahostkonflikt

Ölpreise fallen weiter - Brent rutscht auf Vorkriegsniveau

Der Ölpreis der Sorte Brent fällt auf den niedrigsten Stand seit dem Iran-Krieg. Welche Faktoren hinter dem Preisrutsch stecken und wie Experten die Entwicklung bewerten.

Zeitweise rutschte die Notierung für Öl der Sorte Brent bis auf 72,24 Dollar und damit auf ein Niveau, das zuletzt vor dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar herrschte. (Archivbild) Foto: -/kyodo/dpa
Zeitweise rutschte die Notierung für Öl der Sorte Brent bis auf 72,24 Dollar und damit auf ein Niveau, das zuletzt vor dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar herrschte. (Archivbild)

New York/London (dpa) - Die Ölpreise haben ihre Talfahrt fortgesetzt. Rohöl aus der Nordsee verbilligte sich den vierten Handelstag in Folge, wobei der Preis auf den niedrigsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs gefallen ist. 

Am Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Sorte Brent mit Lieferung im August bei 72,68 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein Prozent tiefer als am Vortag. Zeitweise rutschte die Notierung für Öl der Sorte Brent bis auf 72,24 Dollar und damit auf ein Niveau, das zuletzt vor dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar herrschte. 

Zunehmender Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus

Wie bereits in den vergangenen Tagen wurden die Ölpreise erneut durch die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs belastet. Zuletzt hatten sowohl die USA als auch der Iran nach ersten Gesprächen Fortschritte signalisiert, wenngleich ihre Darstellungen bisweilen auseinandergingen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zudem haben mehr Öltanker die Straße von Hormus durchqueren können. Die Meerenge ist eine für die Weltwirtschaft bedeutende Route für die Lieferung von Rohöl. Die Blockade der Meerenge infolge des Iran-Kriegs hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel getrieben.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran seien bisher ohne große Zwischenfälle verlaufen, heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Neben dem zunehmenden Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erklärten die Experten den starken Rückgang beim Ölpreis zudem mit Lagerbeständen im Iran. Sollten die Sanktionen der USA gegen den Iran nachhaltig gelockert bleiben, könnten die angesammelten Ölreserven des Förderlandes auf den Markt kommen und für ein zusätzliches Angebot sorgen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ölpreise fallen weiter deutlich
Energie

Ölpreise fallen weiter deutlich

Seit der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen sind die Preise für Rohöl auf Talfahrt. Der Preis für ein Barrel Brent-Öl fällt erstmals seit Anfang März unter 80 US-Dollar.

16.06.2026

Ölpreise brechen nach Waffenruhe-Ankündigung ein
Iran-Krieg

Ölpreise brechen nach Waffenruhe-Ankündigung ein

Die Ölpreise sinken nach der Einigung auf eine Waffenruhe und der geplanten Öffnung der Straße von Hormus. Was das für den Markt bedeutet.

08.04.2026

Ölpreis rutscht plötzlich ab - Trump-Äußerung bewegt Märkte
Krieg im Nahen Osten

Ölpreis rutscht plötzlich ab - Trump-Äußerung bewegt Märkte

Der Iran-Krieg so gut wie beendet? Nach diesen Worten Trumps sinken die Ölpreise deutlich. Auch an den US-Börsen dreht sich der Wind.

09.03.2026

Iran-Krieg macht Öl teurer - Wie der Preis berechnet wird
Energie

Iran-Krieg macht Öl teurer - Wie der Preis berechnet wird

Die Ölpreise kennen wegen des Konflikts im wichtigen Fördergebiet Nahost nur eine Richtung: nach oben.

04.03.2026

Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikts deutlich
Folge des Iran-Krieges

Ölpreise steigen wegen Iran-Konflikts deutlich

Nach Angriffen im Nahen Osten schnellen die Ölpreise in die Höhe. Wie reagieren Märkte auf die angespannte Lage an der Straße von Hormus?

02.03.2026