Autokonzern

Opel-Mutter Stellantis fährt 22 Milliarden Euro Minus ein

US-Präsident Trump ändert den E-Auto-Kurs - und der Vielmarkenkonzern spürt die Folgen. Der neue Chef will gegensteuern.

Opel-Mutter Stellantis: Gewaltiger Verlust. (Archvibild) Foto: Carlos Osorio/AP/dpa
Opel-Mutter Stellantis: Gewaltiger Verlust. (Archvibild)

Amsterdam (dpa) - Der Autokonzern Stellantis hat im vergangenen Jahr wegen hoher Abschreibungen auf seine Elektroautostrategie einen riesigen Milliardenverlust gemacht. Unterm Strich standen 22,3 Milliarden Euro Minus, wie die Opel-Mutter in Amsterdam mitteilte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Vielmarkenkonzern - dazu gehören unter anderem Fiat, Peugeot, Chrysler, Alfa Romeo und Jeep - mit Wurzeln in Frankreich, Italien und den USA hatte bereits vor Wochen mitgeteilt, dass er wegen der Änderung des Elektrokurses der Regierung von US-Präsident Donald Trump und der folgenden Nachfrageschwäche in seinem wichtigen Markt USA viel Geld abschreiben muss. Letztlich beliefen sich die Wertminderungen im Gesamtjahr auf 25,4 Milliarden Euro.

Aber auch bereinigt um die Sonderkosten kam der VW-Rivale stark unter Druck und fuhr im Tagesgeschäft wegen Preisdrucks rote Zahlen ein - sowohl in Nordamerika, wo der Konzern einst mit seinen Pick-ups und SUVs den Löwenanteil seiner Gewinne machte, als auch in Europa. 

Wie der neue Konzernchef den Kurs ändern will

Der neue Konzernchef Antonio Filosa war eigentlich angetreten, um den Konzern nach einer hausgemachten Krise in den USA im Tagesgeschäft wieder auf Kurs zu bringen - nun musste er mit einem Großreinemachen beginnen, das den Konzern lange mit Milliardenzahlungen belasten wird. Erst 2027 sei wieder mit einem Zufluss an freien Mitteln im Fahrzeuggeschäft (Free Cashflow) zu rechnen, hieß es.

Stellantis streicht Elektromodelle, bietet mehr Verbrenner- und Mischantriebe an und baut die Produktion und seine Lieferketten um. Donald Trump hatte Subventionen für Elektroautos gestrichen und Abgasregelungen geändert. Auch die anderen US-Autoriesen General Motors und Ford mussten viele Milliarden auf ihren eingeschlagenen Elektrokurs abschreiben.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autokonzern Stellantis investiert Milliarden in den USA
Autoindustrie

Autokonzern Stellantis investiert Milliarden in den USA

Der Vielmarkenkonzern will das lahmende Geschäft auf dem wichtigen US-Markt ankurbeln und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Präsident Trump dürfte sich in seiner Zollpolitik bestätigt sehen.

15.10.2025

Autokonzern Stellantis wertet Rolle von Opel-Chef auf
Personalie

Autokonzern Stellantis wertet Rolle von Opel-Chef auf

Zusätzliche Aufgaben für Florian Huettl: Der Opel-Chef bekommt mehr Verantwortung im Vielmarkenkonzern Stellantis.

09.12.2024

Opel-Mutter Stellantis kappt Gewinnausblick
Auto-Industrie

Opel-Mutter Stellantis kappt Gewinnausblick

Die Autobranche steckt aktuell in der Krise. Das geht auch an Stellantis nicht vorbei. Vor allem in den USA verkaufte der Konzern mit seinen zahlreichen Marken weniger Autos als erwartet.

30.09.2024

Stellantis spürt schwächere US-Verkäufe
Autokonjunktur

Stellantis spürt schwächere US-Verkäufe

Der Autokonzern Stellantis verzeichnet einen Gewinneinbruch. Auf dem nordamerikanischen Markt läuft es für die Opel-Mutter nicht so richtig rund.

25.07.2024

Auto

Stellantis schließt weitere Abteilung am Opel-Stammsitz

Die Opel-Mutter Stellantis trimmt die Traditionsmarke seit der Übernahme 2017 auf Effizienz. Nun will der Autokonzern in Rüsselsheim einen weitere Abteilung dichtmachen.

28.09.2023