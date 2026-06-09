Parfümeriekette Pieper übersteht Insolvenz

Herne (dpa) - Nach ihrer Insolvenz ist für die Parfümeriekette Pieper der Weg frei zur Übernahme durch eine französische Unternehmerfamilie. Das deutsche Traditionsunternehmen teilte in Herne mit, dass die Gläubiger dem Insolvenzplan zugestimmt haben und die Sanierung somit erfolgreich abgeschlossen sei. Von den zu Jahresbeginn 122 Filialen sollen 115 fortbestehen und «der weit überwiegende Teil der Arbeitsplätze erhalten bleiben».

Früheren Angaben zufolge beschäftigt Pieper 770 Menschen. Die meisten Filialen sind in NRW, weitere gibt es in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern. Neuer Eigentümer werden soll die AIH Holding der französischen Unternehmerfamilie Konckier, die in Frankreich und Deutschland mit Parfums handelt und in der Parfumproduktion tätig ist. Auch der Betrieb an der bisherigen Firmenzentrale in Herne soll fortgesetzt werden.

Foto: Federico Gambarini/dpa Duftwässerchen gefällig? Na dann mal rein in die Parfümerie Pieper.

Sanierung statt Zerschlagung

Das deutsche Unternehmen hatte sich zuvor positiv über den französischen Käufer geäußert. Die bisherige Eigentümerfamilie zieht sich aus der operativen Geschäftsführung zurück. Nun hieß es, dass die Gläubiger durch die Sanierung im Insolvenzverfahren erheblich besser gestellt seien als im Alternativszenario einer Zerschlagung. Mit den neuen Eigentümern und der neuen Geschäftsführung soll das Unternehmen «langfristig nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften und seine Marktposition im stationären Parfümeriehandel in Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Bundesländern weiter festigen», wie es in der Mitteilung heißt.

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