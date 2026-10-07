Pendler im Bahn-Fernverkehr zahlen weniger für Monatskarten

Berlin (dpa) - Pendlerinnen und Pendler im Fernverkehr der Deutschen Bahn mit sogenannten Streckenzeitkarten fahren nach Konzernangaben künftig günstiger. Der Preis für Monatskarten sinkt vom 21. Oktober an um 25 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte.

Bislang sparen Fernverkehrs-Pendler, wenn sie für ihre Strecke ein Jahresabo anstelle der Monatskarte abschließen. Um das Tarifsystem zu vereinfachen, streicht der Konzern das Jahresabo nun allerdings komplett. Stattdessen reduziert er den Preis für die Monatskarte. Bislang gebe es annähernd 10.000 Pendlerinnen und Pendler mit Monatskarten oder Jahresabos, hieß es. Sie alle zahlten in Zukunft weniger als bislang.

Die Umstellung sorge für mehr Flexibilität, weil Kunden die Zeitkarten nur noch dann kauften, wenn sie sie tatsächlich benötigten, teilte die Bahn mit. «So fallen beispielsweise während des Urlaubs keine Kosten für eine ungenutzte Monatskarte mehr an.»

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