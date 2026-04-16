Keine Schlichtung

Piloten und Flugbegleiter streiken - Hunderte Flüge abgesagt

Der doppelte Streik von Piloten und Flugbegleitern trifft die Lufthansa. Auch am Tag nach der 100-Jahr-Feier legen große Teile der Crews die Arbeit nieder. Für Freitag sieht es kaum anders aus.

Stillstand bei Lufthansa in Frankfurt. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Stillstand bei Lufthansa in Frankfurt.

Frankfurt/Main (dpa) - Auch am vierten Tag der Woche streikt das fliegende Personal der Lufthansa. Weil Piloten und Flugbegleiter gemeinsam die Arbeit niedergelegt haben, fallen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa, der Lufthansa Cargo und der Regionaltochter Cityline aus. 

Allein am Drehkreuz Frankfurt registrierte der Betreiber Fraport 656 Annullierungen bei 1.313 geplanten Starts und Landungen. Die Zahlen beziehen sich auf sämtliche Airlines, während die Streichungen im Wesentlichen der Lufthansa zuzurechnen sind.

Am Vortag war der Versuch einer Schlichtung in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die Piloten gescheitert. Die Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) konnten sich nicht auf einen Themenkatalog einigen. Die Proteste der Beschäftigten überschatteten dabei den Festakt zu 100 Jahre Lufthansa. 

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Bei der Direktfluggesellschaft Eurowings sollte nur an diesem Donnerstag gestreikt werden, während bei den anderen Gesellschaften auch der Freitag bedroht ist. Eurowings schafft es nach Angaben eines Firmensprechers, mehr als 70 Prozent der geplanten Flüge in die Luft zu bringen. Hier fällt allerdings auch nur ein Teil der Flotte unter deutsches Streikrecht. Es habe sich aber auch eine dreistellige Zahl von Piloten deutscher Maschinen freiwillig zum Dienst gemeldet.

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