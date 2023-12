Pilotenstreik bei Lufthansa-Tochter Discover begonnen

Frankfurt/Main (dpa) - Einen Tag vor Heiligabend bestreikt die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit die Lufthansa-Tochter Discover Airlines. Der auf fünf Stunden beschränkte Warnstreik hat am Samstagmorgen begonnen und sollte bis 13.00 Uhr dauern, wie ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte. In dem Arbeitskampf geht es um den ersten Tarifvertrag für Piloten der vor gut zwei Jahren gegründeten Fluggesellschaft. Die VC hatte zuvor eine Hinhaltetaktik des Arbeitgebers beklagt.

So wurden in Frankfurt einige Kurz- und Mittelstreckenflüge vor die Streikzeit verlegt, was auch zu früheren Rückflügen aus den Ferienzielen führt. Die Flüge in München sollten von der Muttergesellschaft Lufthansa erledigt werden.