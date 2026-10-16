Welthandel

Pirateriegefahr auf den Weltmeeren hat abgenommen

Die Internationale Handelskammer wertet regelmäßig aus, wie oft Schiffe von Seeräubern angegriffen werden. Den jüngsten Rückgang begründet die Kammer mit einem härteren Vorgehen gegen Piraten.

Von Piraterie geht weniger Gefahr als in der Vergangenheit aus. (Symbolbild) Foto: Asghar Besharati/AP/dpa
Von Piraterie geht weniger Gefahr als in der Vergangenheit aus. (Symbolbild)

Hamburg (dpa) - Internationale Seewege sind zwar bedroht, die Gefahr der Piraterie ist aber nach Statistik der Internationalen Handelskammer (ICC) gesunken. 51 Angriffe und versuchte Angriffe auf den Weltmeeren zählte eine zur Handelskammer gehörende Meldestelle in den ersten neun Monaten des Jahres. Das waren weniger als halb so viele wie im Vorjahreszeitraum. Laut ICC handelt es sich um den niedrigsten Stand seit drei Jahrzehnten. 

Die Meldestelle mit Sitz in London begründete den Rückgang mit verstärkten Kontrollen und Ermittlungserfolgen von Behörden. So sei es indonesischen Behörden schon vergangenes Jahr gelungen, zwei Gruppen festzunehmen, die für Überfälle in der Straße von Singapur verantwortlich gewesen seien. In der Folge seien die Vorfälle in der recht gefährlichen Seestraße zurückgegangen. 

Der Generalsekretär von ICC Deutschland, Oliver Wieck, nannte die Abnahme der Angriffe ein «positives Signal». Der Rückgang dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Seeleute und Schiffe weiter gefährdet seien. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Von den 51 angegriffenen Schiffen wiesen laut Statistik vier einen Bezug zu Deutschland auf. Das kann bedeuten, dass die Schiffe deutschen Reedern gehören oder sie von einem deutschen Unternehmen verwaltet werden. Die Namen der Schiffe sind in dem Bericht der Meldestelle nicht genannt. 

Nach Zahlen des Verbands Deutscher Reeder ist die deutsche Handelsflotte mit ungefähr 1.700 Schiffen die siebtgrößte der Welt. 

Gefährliche Lage am Golf und im Schwarzen Meer 

Piratenangriffe nehmen zwar laut der ICC-Statistik ab. Militärische Angriffe auf Handelsschiffe häufen sich dagegen, wie zunehmende Berichte suggerieren. Der Iran greift seit Beginn des Iran-Kriegs immer wieder zivile Schiffe in der Straße von Hormus an, auch das US-Militär attackiert zivile iranische Schiffe. Im Roten Meer bedrohen die mit dem Iran verbündeten Huthi die Schifffahrt. 

Zuletzt häuften sich auch im Schwarzen Meer Angriffe auf Handelsschiffe. In mehreren Fällen wurden Drohnen eingesetzt. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul (CDU) warnte, das Schwarze Meer werde mehr und mehr zum Kriegsschauplatz. Er sprach von einer Aggression Russlands.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zahl der Piratenangriffe auf den Weltmeeren hat zugenommen
Schifffahrt

Zahl der Piratenangriffe auf den Weltmeeren hat zugenommen

Die Lage bleibt laut Internationaler Handelskammer ernst. Mehr als jeder zweite Vorfall ereignete sich in einer einzigen Meerenge.

15.01.2026

Piraterie auf den Weltmeeren hat zugenommen
Schifffahrt

Piraterie auf den Weltmeeren hat zugenommen

Auf den Weltmeeren greifen Piraten häufiger Schiffe an oder versuchen es - bereits mindestens 45 Mal in diesem Jahr. Eine Gegend ist besonders betroffen.

15.04.2025

Seewege

60 Piraterie-Vorfälle im ersten Halbjahr auf den Weltmeeren

Die Zahl ist ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Doch Gewalt gegen Besatzungen nimmt zu. Das meldet das Internationale Schifffahrtsbüro.

11.07.2024

Versicherungen

Kaum sinkende Schiffe - aber Gefahr durch Piraten wächst

Das sprichwörtliche sinkende Schiff scheint weitestgehend der Vergangenheit anzugehören. Doch andere uralte Gefahren für die Schifffahrt sind geblieben - darunter Kriege und Piraten.

22.05.2024

Kriminalität

Zahl der Piratenangriffe Anfang 2023 auf 30-Jahres-Tief

Es sind weniger Angriffe auf den Weltmeeren registriert worden als in den Vorjahren. Doch ausgestanden ist das Problem nicht.

19.04.2023