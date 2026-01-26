Spielwaren

Playmobil sieht Trendumkehr nach Krisenjahren

Sprechende Figuren, Fußball, Wrestling und Barbie - Playmobil will mit Innovationen neue Zielgruppen erobern.

Die Playmobil-Welten sollen mit Geräuschen und sprechenden Figuren quasi lebendig werden. Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Playmobil-Welten sollen mit Geräuschen und sprechenden Figuren quasi lebendig werden.

Nürnberg (dpa) - Die Traditionsmarke Playmobil blickt nach schwierigen Jahren positiv auf das kommende Geschäftsjahr. Einige Indikatoren sprächen dafür, dass die Trendwende geschafft sei, sagte Playmobil-Vorstand Bahri Kurter vor der Eröffnung der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg. In diesem Jahr sollen die in vielen Ländern bekannten Spielfiguren und ihre Welten quasi zum Leben erweckt werden. 

Die Playmobil-Figuren gibt es seit 50 Jahren, in der letzten Zeit hatten diese nach Angaben von Kurter aber an Relevanz bei den Kindern verloren. Der Playmobil-Hersteller Horst Brandstätter Group büßte demzufolge in den vergangenen Jahren mehr als ein Drittel seines Umsatzes ein. Eine Neuausrichtung der Marke und Innovationen, die neue Zielgruppen ansprechen, sollen das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs bringen. 

Die Transformation sei noch nicht abgeschlossen, mache aber gute Fortschritte, sagte Kurter. Genaue Zahlen zum noch bis Ende März laufenden Geschäftsjahr 2025/2026 nannte er nicht. Das wichtige Weihnachtsgeschäft sei aber positiv verlaufen. In den beiden Kernmärkten, dem deutschsprachigen Raum und Frankreich, habe es leicht über der Gesamtentwicklung des Marktes gelegen.

Als große Neuerung will Playmobil in diesem Herbst eine Technik herausbringen, die Spielwelten wie Piraten, Polizei, Reiterhof und Zoo mit Geräuschen und sprechenden Figuren in Deutsch, Englisch und Französisch lebendig werden lässt. Diese gibt Kurter zufolge auch Impulse für neue Spielideen und erzählt Geschichten. 

Nach dem Erfolg zur Europameisterschaft 2024 bringt Playmobil außerdem Nationalspieler-Sammelfiguren zur Weltmeisterschaft 2026 und die 18 Mannschaften der Bundesliga 2026/2027 auf den Markt. Zudem kündigte Kurter eine Zusammenarbeit mit dem US-Wrestling-Veranstalter WWE an und Playmobil-Figuren im Barbie-Stil.

