Volkswagen-Konzern

Pötsch soll VW-Chefkontrolleur bleiben

Seit über einem Jahrzehnt steht Hand Dieter Pötsch an der Spitze des VW-Aufsichtsrates. Nun strebt er eine weitere Amtszeit an.

Hans Dieter Pötsch will VW-Chefkontrolleur bleiben. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Hans Dieter Pötsch will VW-Chefkontrolleur bleiben. (Archivbild)

Wolfsburg (dpa/lni) - Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen-Konzerns bleiben. Der Nominierungsausschuss des VW-Aufsichtsrats schlug den 74-Jährigen zur Wiederwahl vor, wie das Unternehmen mitteilte. Dieser Vorschlag wird dem Aufsichtsrat in seiner kommenden Sitzung vorgelegt, am 18. Juni soll die Hauptversammlung darüber entscheiden. 

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Pötsch erklärte dazu laut Mitteilung: «Dem Wunsch, das Unternehmen weiterhin an der Spitze des Kontroll- und Beratungsgremiums durch diese herausfordernden Zeiten zu führen, komme ich gerne nach.» Sein Ziel bleibe es, VW «wetterfest» aufzustellen. Zuvor hatte das «Handelsblatt» über die Personalie berichtet.

Der Österreicher Pötsch arbeitet seit 2003 für die VW-Gruppe, zwölf Jahre als Finanzvorstand und seit Herbst 2015 an der Spitze des Aufsichtsrats.

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