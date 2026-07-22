Möglicher Stellenabbau

Porsche-Aufsichtsrat unterstützt Sparpaket

Seit Monaten laufen bei Porsche Verhandlungen über ein weiteres Sparpaket. Nun hat sich der Aufsichtsrat mit dem aktuellen Stand befasst - und seine Unterstützung zugesagt. Das ist bisher bekannt

Bei Porsche wird aktuell über ein zweites Sparpaket verhandelt. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Bei Porsche wird aktuell über ein zweites Sparpaket verhandelt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Beim Sport- und Geländewagenbauer Porsche deutet sich ein weiterer Stellenabbau an. «Im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung der Porsche AG hat der Vorstand den aktuellen Stand der Verhandlungen des Zukunftspakets vorgestellt», teilte ein Sprecher mit. Das Gremium habe hierfür seine Unterstützung zugesagt. «Jetzt gilt es die letzten Schritte zu finalisieren.» Weiter Angaben, etwa zu den Inhalten des Pakets, machte der Sprecher nicht.

Das Management um Chef Michael Leiters und die Arbeitnehmervertreter hatten zuletzt intensiv über das sogenannte Zukunftspaket verhandelt. Nach dpa-Informationen sind am Montag Betriebsversammlung angesetzt.

Stellenabbau in Sicht

Leiters hatte bereits im März angekündigt, Porsche deutlich verschlanken und die bisher zu diesem Zweck aufgelegten Programme verschärfen zu wollen. Das schließe auch einen Stellenabbau ein, sagte er damals. Berichten zufolge stehen mehrere Tausend Stellen zur Disposition - vor allem in Verwaltung und Entwicklung. Im Gegenzug könnte die Beschäftigungssicherung, die bisher betriebsbedingte Kündigungen bis Mitte 2030 ausschließt, verlängert werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Es ist nicht das erste Sparpaket, das die VW-Tochter auflegen muss: Bereits vor eineinhalb Jahren hatte Porsche verkündet, dass in der Region Stuttgart bis 2029 rund 1.900 Stellen sozialverträglich wegfallen sollen. Zusätzlich sind die Verträge von rund 2.000 befristeten Angestellten ausgelaufen. Außerdem wurden im Leipziger Werk Stellen abgebaut - und drei Tochterfirmen mit zusammen rund 500 Beschäftigten sollen ebenfalls geschlossen werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VW-Aufsichtsrat endet ohne Klarheit zu Sparplänen
Volkswagen

VW-Aufsichtsrat endet ohne Klarheit zu Sparplänen

VW schweigt zu Stellenabbau und Werksschließungen. Nach der Aufsichtsratssitzung gibt es weiter keine Klarheit. Der Betriebsrat stellt dem Konzernchef jetzt ein Ultimatum.

09.07.2026

Sparkurs bei Autobauern - IG Metall ruft zu Protesten auf
Autoindustrie

Sparkurs bei Autobauern - IG Metall ruft zu Protesten auf

Autokorso und Protest gegen Stellenabbau: Bei Mercedes-Benz, Porsche und Audi bangen Tausende um ihren Job.

09.07.2026

Was der Porsche- und Betriebsratschef zum Sparpaket sagen
Krise bei Sportwagenhersteller

Was der Porsche- und Betriebsratschef zum Sparpaket sagen

Die Krise bei Porsche zwingt den Sportwagenbauer zu Einschnitten: Hinter den Kulissen wird gerade um ein zweites Sparpaket gerungen. Tausende Jobs stehen auf dem Spiel. Wie ist der aktuelle Stand?

08.07.2026

Drei Porsche-Töchter vor Aus - etwa 500 Jobs betroffen
Sportwagenhersteller

Drei Porsche-Töchter vor Aus - etwa 500 Jobs betroffen

Neue Besen kehren gut? Angesichts der Krise im eigenen Haus räumt der neue Porsche-Chef Michael Leiters auf - und macht drei Tochterfirmen dicht. Hunderte Menschen könnten ihren Job verlieren.

08.05.2026

Porsche-Betriebsrat: Jede vierte Stelle steht auf dem Spiel
Autoindustrie

Porsche-Betriebsrat: Jede vierte Stelle steht auf dem Spiel

Absatzflaute in China, Verbrenner-Comeback, Gewinneinbruch: Bei Porsche läuft es nicht rund. Der Betriebsrat warnt vor Verlagerung ins Ausland und fordert Jobgarantien bis 2035. Droht ein Kahlschlag?

10.12.2025