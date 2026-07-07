Logistiker

Post erhöht Prognose - Expressgeschäft brummt

Im heimischen Stammgeschäft verbucht die Deutsche Post zwar weitere Rückgänge, doch in anderen Konzernbereichen läuft es wie geschnitten Brot. Daher verkündet der Konzern nun eine gute Nachricht.

DHL-Logo am Leipziger Flughafen. Foto: Jan Woitas/dpa
DHL-Logo am Leipziger Flughafen.

Bonn (dpa) - Dank guter Geschäfte mit Express-Zustellungen und anderer positiver Einflüsse hebt die Deutsche Post ihre Prognose an. Dieses Jahr rechne man mit einem Konzernergebnis (Ebit) von mehr als 6,5 Milliarden Euro und damit 0,3 Milliarden Euro mehr als zuvor prognostiziert, teilte der Bonner Logistiker mit, der sich im September in DHL umbenennen möchte. 

Im überraschend starken zweiten Quartal stieg der Umsatz den Angaben zufolge im Vorjahresvergleich um mehr als zehn Prozent an und das Konzernergebnis kletterte um 29 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro. Im Stammgeschäft, also der Beförderung von Briefen und Paketen in Deutschland, entwickelte sich das Ergebnis hingegen rückläufig. 

Der Bonner Logistiker macht schon seit langem vor allem im Ausland gute Geschäfte. Das heimische Stammgeschäft ist eher eine Wachstumsbremse geworden. Die Firma bietet neben den zeitkritischen Express-Zustellungen auch Frachtgeschäfte und andere Logistikdienste an.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Die Post heißt bald nicht mehr Post
Gelber Riese

Die Post heißt bald nicht mehr Post

Vor einem Vierteljahrhundert schluckte die Deutsche Post eine US-Firma namens DHL. Seither werden die Auslandsgeschäfte immer wichtiger. Nun wird die Deutsche Post AG zur Tochter von DHL degradiert.

05.05.2026

Deutsche Börse steigert Ergebnis - Prognose bestätigt
Börsenbetreiber

Deutsche Börse steigert Ergebnis - Prognose bestätigt

Im ersten Quartal erzielt die Deutsche Börse ein Rekordergebnis beim operativen Gewinn. Die Erwartungen für das Gesamtjahr bleiben unverändert.

27.04.2026

Schwache Konjunktur macht Post-Konzern DHL zu schaffen
Briefe und Pakete

Schwache Konjunktur macht Post-Konzern DHL zu schaffen

Früher hieß DHL Deutsche Post, inzwischen heißt so nur noch das nationale Briefgeschäft des Bonner Logistikriesen. Dieses Stammgeschäft schwächelt im Digitalzeitalter - die Nachfrage sinkt und sinkt.

05.11.2024

DHL macht bessere Geschäfte in Deutschland
Briefe und Pakete

DHL macht bessere Geschäfte in Deutschland

Ausland hui, Inland pfui? Etwas zugespitzt lässt sich die langjährige Geschäftsentwicklung von DHL so zusammenfassen. Doch nun zeigt sich ein anderes Bild: Das heimische Stammgeschäft wird wichtiger.

01.08.2024

Quartalszahlen

Post mit schwachem Jahresauftakt im Inland

Steigende Materialkosten machen der Post zu schaffen. Zudem ist der Corona-Boom im Paketgeschäft endgültig vorbei.

03.05.2023