Autopreise

Preise von E-Autos und Verbrennern nähern sich wieder an

Hohe Spritpreise und die staatliche Förderung machten Elektroautos zuletzt attraktiver - und die Rabatte sanken. Im September zogen sie wieder an. Das hat einen bestimmten Grund.

Der Preisunterschied zwischen Verbrennern und E-Autos ist zuletzt wieder gesunken. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Preisunterschied zwischen Verbrennern und E-Autos ist zuletzt wieder gesunken. (Symbolbild)

Bochum (dpa) - Die Anschaffungspreise von Verbrennern und E-Autos nähern sich einer Studie zufolge wieder an. Beim Vergleich der beliebtesten Modelle waren reine Stromer im September im Durchschnitt 2.124 Euro teurer als Verbrenner. Der Preisabstand sank im Vergleich zum August um 125 Euro, wie Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer berechnet hat. 

Verglichen wurden jeweils die 25 meistverkauften Verbrenner- und E-Modelle in Deutschland. Im Dezember 2025 lag der Aufpreis bei noch 1.328 Euro, stieg bis Juli aber auf einen Wert von 2.363 Euro, wie aus der regelmäßigen Marktstudie des privaten «Center Automotive Research (CAR)» hervorgeht. Der Aufpreis für Stromer im September lag trotz der Annäherung also noch fast 800 Euro über dem Dezember-Wert. Aber: Im langjährigen Vergleich ist das immer noch relativ niedrig. Im Oktober 2024 lag der Preisabstand bei mehr als 6.500 Euro, in den Anfängen der Elektromobilität waren es teils 15.000 Euro. 

Dudenhöffer erklärte den Anstieg bis Juli mit einem günstigen Marktumfeld für E-Autos. Sie sind ihm zufolge wegen der hohen Spritpreise und der staatlichen Prämie attraktiv. Eine zusätzliche Verkaufsförderung erscheine aus Sicht der Hersteller nicht notwendig, teilte er damals mit.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Neue E-Autos erhöhen Preisdruck

Das wird nun offenbar von einer anderen Entwicklung überdeckt. Zuletzt sind die Rabatte bei den 25 meistverkauften Stromern nämlich wieder gestiegen. Im September lag der durchschnittliche Preisnachlass bei 17,9 Prozent - nach 17,4 Prozent im Vormonat. Das Institut führt die höheren Rabatte auch auf neue und günstigere E-Modelle auf dem Markt zurück. Der ID. Polo und weitere neue E-Autos aus dem VW-Konzern erhöhen Dudenhöffer zufolge den Preisdruck auf ältere vollelektrische Kleinwagen. Der Experte ging davon aus, dass sich dieser Trend in den kommenden Monaten noch verstärken dürfte.

Autos wie der ID. Polo von Volkswagen erhöhen Dudenhöffer zufolge den Preisdruck auf ältere Modelle. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Autos wie der ID. Polo von Volkswagen erhöhen Dudenhöffer zufolge den Preisdruck auf ältere Modelle. (Archivbild)

CAR vergleicht sogenannte Transaktionspreise: Listenpreise abzüglich der im Internet und bei Vermittlern ermittelten Rabatte. Die Angaben stützen sich dem Institut zufolge außerdem auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes. Die staatliche Kaufprämie für E-Autos ist in dem Preisvergleich hingegen nicht berücksichtigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Preise für Elektroautos und Verbrenner nähern sich an
Elektromobilität

Preise für Elektroautos und Verbrenner nähern sich an

Rabatte, niedrigere Listenpreise und andere Effekte sorgen dafür, dass bei den tatsächlich gezahlten Preisen nur noch eine kleine Lücke bleibt.

07.11.2025

Preisabstand zwischen Verbrenner und E-Autos schrumpft
Elektromobilität

Preisabstand zwischen Verbrenner und E-Autos schrumpft

Der Elektroaufpreis in Deutschland ist auf ein Allzeittief gefallen. Das dürfte mit zur aktuellen Renaissance der Stromer beigetragen haben. Wer profitiert, zeigen neue Zahlen des KBA.

08.08.2025

Automarkt

Studie: Neuwagen deutlich teurer geworden

Die Preise, die Verbraucher für die beliebtesten Neuwagen in Deutschland zahlen, haben in den vergangenen Monaten deutlich angezogen. Vor allem Verbrenner sind teurer geworden.

01.10.2024

Automarkt

Studie: Rabatte für E-Autos geringer als für Verbrenner

Der Absatz von Elektroautos läuft schleppend, vielen Autofahrern sind sie zu teuer im Vergleich mit einem Benziner. Im oberen Segment scheint der Preisunterschied jedoch geringer zu sein.

22.08.2024

Elektroautos

Neuwagen-Preise für Stromer und Verbrenner nähern sich an

Auf dem deutschen Automarkt stockt die Antriebswende. Ohne Subvention sind die E-Autos weiterhin deutlich teurer als Verbrenner. Das muss aber nicht so bleiben.

18.07.2024