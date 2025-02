Prognose: Deutschland Schlusslicht im Wohnungsbau

München (dpa) - Dem deutschen Wohnungsbau droht in den nächsten Jahren eine fortgesetzte Talfahrt. Die europäische Bauforschungsgruppe Euroconstruct prophezeit in ihrer neuen Prognose jährlich schrumpfende Fertigstellungszahlen bis 2027: Nach geschätzt 250 000 neuen Wohnungen im vergangenen Jahr erwarten die Ökonomen in diesem Jahr noch 205 000 Fertigstellungen, und bis 2027 ein weiteres Absinken auf 165 000.