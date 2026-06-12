Protest in Berlin: IG Metall bangt um Zehntausende Stahljobs

Berlin/Völklingen (dpa) - Mit Kundgebungen in Berlin und Völklingen machen Beschäftigte der Stahlindustrie Druck auf die Bundesregierung. Unter dem Motto «Stahl hat Zukunft – bei uns!» marschierten Stahlarbeiter vom Brandenburger Tor zum Bundeswirtschaftsministerium. Nach Angaben der IG Metall beteiligten sich rund 1.700 Beschäftigte aus mehr als 40 Betrieben.

Die Gewerkschaft fordert mehr Hilfe der Politik für die kriselnde Stahlindustrie, die unter der Wirtschaftsflaute, hohen US-Zöllen auf Stahl sowie Konkurrenz durch Billigstahl, besonders aus Asien, leidet. 2025 war die Produktion der deutschen Stahlindustrie, die besonders in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Saarland vertreten ist, auf 34,1 Millionen Tonnen Rohstahl gefallen - ein Tiefstand seit der Finanzkrise 2009.

Foto: Sven Kaeuler/dpa Unter dem Motto «Stahl hat Zukunft – bei uns!» marschierten in Berlin Stahlarbeiter vom Brandenburger Tor zum Bundeswirtschaftsministerium.

«Politik muss Möglichkeiten schaffen»

Zudem warnt die IG Metall davor, Klimavorgaben in Europa aufzuweichen und damit den Umbau der Branche zu grünem Stahl zu gefährden. «Wir wollen grünen Stahl produzieren, unsere Stahlwerke werden, soweit es geht, klimaneutral. Doch die Politik muss konsequent die Möglichkeit dafür schaffen», sagte der Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, Jürgen Kerner.

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Er warnte davor, den europäischen Emissionshandel, der im Juli auf EU-Ebene auf den Prüfstand kommen soll, infrage zu stellen. Dies treibe «Zehntausende Arbeitsplätze ins Risiko». Zugleich brauche es Unterstützung für Unternehmen, die die Investitionen in die klimafreundliche Produktion nicht allein stemmen könnten. Auch im saarländischen Völklingen war eine Kundgebung geplant.

Foto: Sven Kaeuler/dpa 2025 war die Produktion der deutschen Stahlindustrie auf einen Tiefstand seit der Finanzkrise gefallen

Grüne und Linke springen bei

Unterstützung bekamen die Stahl-Beschäftigten in Berlin von der Vorsitzenden der Linken, Ines Schwerdtner. «Stahl ist systemrelevant», sagte sie. Die Krise der Branche sei nicht von den Beschäftigten verursacht, sondern Folge einer unzureichenden Unterstützung beim Umbau zu klimafreundlicher Produktion. Auch der Parteichef der Grünen, Felix Banaszak, unterstützte die Stahlarbeiter.