Hannover/Köln (dpa) - Der Zoll und Strafverfolgungsbehörden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben einen großangelegten Schlag gegen ein Netzwerk der Organisierten Kriminalität in der Sicherheitsbranche unternommen. Bei einer bundesweiten Razzia seien Haftbefehle gegen sechs Beschuldigte vollstreckt worden, teilten die Staatsanwaltschaften Hannover, Köln und Hildesheim mit. Insgesamt richten sich den Angaben zufolge die Ermittlungen gegen 16 Hauptbeschuldigte und 42 weitere Personen.

Die Beschuldigten sollen unter anderem mehrere Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen nicht abgeführt haben. Die Ermittlungen beziehen sich den Angaben zufolge auf Unternehmen, die Sicherheitsdienstleistungen erbringen.

Scheinrechnungen erstellt

Diese vor allem in Nordrhein-Westfalen ansässigen Firmen sollen Scheinrechnungen an verschiedene Unternehmen verkauft haben. Damit sei die Basis für mutmaßliche Straftaten anderer Beteiligter, den Rechnungskäufern, geschaffen worden, hieß es. Mit dem so gewonnenen Schwarzgeld sei unter anderem das Personal der Sicherheitsfirmen in bar bezahlt worden.

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Insgesamt wurden den Angaben zufolge fast 130 Objekte durchsucht, hauptsächlich in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Berlin, Bayern, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hessen und Bremen. Bei der Aktion waren fast 1.000 Zollbeamtinnen und -beamte sowie Spezialkräfte der Bundespolizei im Einsatz.

Beweismittel werden ausgewertet

Bei der Razzia wurden der Mitteilung zufolge nicht nur Beweismittel gesichert, sondern auch Vermögensarreste in einer Gesamthöhe von mehr als sechs Millionen Euro vollstreckt. Bei den Durchsuchungen seien auch Bargeldspürhunde eingesetzt worden.