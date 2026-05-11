Zukunftssorgen um Raffinerie

Reiche: Bund verlängert Garantie für Raffinerie Schwedt

Rund 1.200 Beschäftigte der Raffinerie in Schwedt erhalten mehr Sicherheit: Der Bund sichert ihre Jobs für weitere Monate.

Der Bund verlängert die Beschäftigungsgarantie für die Raffinerie in Schwedt um ein halbes Jahr. Foto: Patrick Pleul/dpa
Der Bund verlängert die Beschäftigungsgarantie für die Raffinerie in Schwedt um ein halbes Jahr.

Schwedt (dpa) - Der Bund verlängert die Beschäftigungsgarantie für die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt um ein halbes Jahr ab Juli. «Mit der Verlängerung der Beschäftigungsgarantie geben wir Perspektive und Sicherheit», sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollen Schwedt langfristig stärken, industrielle Wertschöpfung sichern und neue Perspektiven für die Region schaffen.»

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Reiche besucht die Raffinerie heute. «Schwedt steht für industrielle Stärke, Versorgungssicherheit und den Zusammenhalt einer ganzen Region», betonte sie. Gerade in geopolitisch schwierigen Zeiten zeige sich, wie wichtig leistungsfähige industrielle Standorte für Deutschland seien. 

«Die Beschäftigten der PCK leisten täglich einen entscheidenden Beitrag dazu, die Energieversorgung im Nordosten Deutschlands sicherzustellen - unter Bedingungen, die weiterhin herausfordernd bleiben. Deshalb ist klar: Bund und Land stehen an der Seite des Standorts», so die Wirtschaftsministerin.

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Die Sorgen um die Zukunft der Raffinerie bei den rund 1.200 Beschäftigten sind groß. Die Anlage versorgt weite Teile des Nordostens Deutschlands und Berlins mit Sprit, Heizöl und Kerosin.

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