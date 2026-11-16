Branchentreffen in Salzgitter

Reiche: Haben Industriestrompreis gegen Widerstand erkämpft

Beim Stahlgipfel in Salzgitter wird Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mit Unmut und Buhrufen empfangen. Die CDU-Politikerin verweist auf bisherige Erfolge und erklärt, woher Gegenwind kommt.

Mehr als 2.000 Beschäftigte protestieren vor dem Stahlgipfel gegen ihre unsichere Zukunft. Reiche verweist auf den Industriestrompreis – doch die Branche verlangt mehr. Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Mehr als 2.000 Beschäftigte protestieren vor dem Stahlgipfel gegen ihre unsichere Zukunft. Reiche verweist auf den Industriestrompreis – doch die Branche verlangt mehr.

Salzgitter (dpa) - Angesichts der Forderung der Stahlbranche nach einem verlässlichen Industriestrompreis hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche auf das bisher Erreichte und den Widerstand auf EU-Ebene verwiesen. «Wir haben erstmals überhaupt einen Industriestrompreis und wir haben den gegen deutlichen Widerstand aus Brüssel erkämpft», sagte die CDU-Politikerin beim «Nationalen Stahlgipfel» im niedersächsischen Salzgitter.

Sie könne die Sorgen und Nöte der Branche und der Beschäftigten gut verstehen, sagte Reiche. Deutschland sei mit seiner starken Stahlproduktion aber nicht allein. «Es gibt viele Mitgliedstaaten, die überhaupt gar keine Industrie haben», sagte sie. Die Bundesregierung kämpfe für die energieintensiven Industrien in Deutschland. «Wir brauchen aber eben auch die Unterstützung von Mitgliedstaaten, für die Industrie leider keine Rolle mehr spielt», sagte die Bundeswirtschaftsministerin. 

Beim Gipfel übergaben Politiker, Unternehmensvertreter und Gewerkschafter Reiche ein Positionspapier der Branche. Es brauche wettbewerbsfähige Energiepreise, wirksame Leitmärkte und Handelsschutz, hieß es darin. Vor dem Gipfel hatten nach Gewerkschaftsangaben mehr als 2.000 Beschäftigte der Branche ihren Unmut über die Lage und ihre Zukunftsperspektiven zum Ausdruck gebracht.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Stahlgipfel: Branche dringt auf Entlastung beim Strompreis
Branchentreffen in Salzgitter

Stahlgipfel: Branche dringt auf Entlastung beim Strompreis

Strom ist für die Stahlindustrie ein entscheidender Faktor. Beim Gipfel fordert die Branche Entlastung von der Regierung. Mehr als 2.000 Beschäftigte machen ihrem Unmut Luft.

vor 2 Stunden

«Stahlgipfel» beim Bundeskanzler - darum ging es
Industrie

«Stahlgipfel» beim Bundeskanzler - darum ging es

Was ist nötig, damit Deutschlands Stahlindustrie aus der schweren Krise kommt? Bei einem «Stahlgipfel» im Kanzleramt waren sich Politik, Unternehmen und Arbeitnehmer sehr einig.

06.11.2025

Entlastung: Reiche kündigt Industriestrompreis ab 2026 an
Industrie

Entlastung: Reiche kündigt Industriestrompreis ab 2026 an

Die deutsche Industrie beklagt im internationalen Vergleich hohe Energiepreise. Die Bundesregierung will nun eine angekündigte Maßnahme umsetzen.

03.11.2025

SPD: «Stahlgipfel» wichtiges Signal, aber viel mehr nötig
Branche in der Krise

SPD: «Stahlgipfel» wichtiges Signal, aber viel mehr nötig

Mit einem Spitzentreffen im Kanzleramt will die Bundesregierung die kriselnde Industrie unterstützen. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Wiese sagt: Das darf erst der Anfang sein.

02.11.2025

Merz lädt zu «Stahlgipfel» am 6. November ein
Spitzentreffen

Merz lädt zu «Stahlgipfel» am 6. November ein

Die deutsche Stahlindustrie steht schwer unter Druck. Nun gibt es im Kanzleramt in der kommenden Woche ein Spitzentreffen.

31.10.2025