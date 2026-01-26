Arbeitszeit

Reiche: Mit mehr Vollzeit Arbeitsproduktivität steigern

Der Wirtschaftsflügel der Union will den Anspruch auf Teilzeitarbeit einschränken, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Auch die CDU-Wirtschaftsministerin sieht Handlungsbedarf.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche sieht die Notwendigkeit für mehr Vollzeitjobs. Foto: Kay Nietfeld/dpa
Bundeswirtschaftsministerin Reiche sieht die Notwendigkeit für mehr Vollzeitjobs.

Hamburg (dpa) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat sich für mehr Vollzeitarbeit in Deutschland ausgesprochen. Ziel sei es, die Arbeitsproduktivität zu steigern, sagte die CDU-Politikerin am Rande des Nordsee-Gipfels in Hamburg. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In puncto Arbeitsproduktivität unterscheide sich Deutschland nicht wesentlich von den USA. «Aber die Wochen- und Monats-Arbeitszeit ist dann im Vergleich zu anderen Staaten - auch übrigens europäischen Staaten - geringer», sagte Reiche. «Insofern ist mehr Vollzeitarbeit kombiniert mit Betreuungsmöglichkeiten für Familien, die das brauchen, oder auch für pflegebedürftige Angehörige ein wichtiger Baustein.»

Nach dem Vorschlag aus dem Wirtschaftsflügel der Union soll es angesichts des Fachkräftemangels den Rechtsanspruch auf Teilzeit nur noch geben, wenn besondere Gründe vorliegen. Dazu zählt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen und berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwesig weist CDU in Teilzeit-Debatte zurecht
Arbeitszeit

Schwesig weist CDU in Teilzeit-Debatte zurecht

Die Union hat eine Debatte um Teilzeit-Arbeit gestartet und deshalb viel Gegenwind zu spüren bekommen. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig gibt Kontra.

26.01.2026

Lifestyle oder notwendig? CDU löst Debatte über Teilzeit aus
Fachkräftemangel

Lifestyle oder notwendig? CDU löst Debatte über Teilzeit aus

Kinderbetreuung, Pflege, Weiterbildung – nur noch bei solchen besonderen Gründen sollten Beschäftigte Anspruch auf Teilzeit haben, lautet der Vorschlag. Aber das sehen auch in der Union nicht alle so.

25.01.2026

Ministerin Reiche: Deutschland muss mehr arbeiten
Wirtschaftspolitik

Ministerin Reiche: Deutschland muss mehr arbeiten

Unionsfraktionschef Spahn sieht mehr Wirtschaftswachstum als «Schicksalsfrage dieses Landes». Die zuständige Ministerin und CDU-Parteifreundin hat schon mal Ideen, wie das erreicht werden könnte.

22.12.2025

Arbeitsmarkt

Arbeitgeber lehnen Rechtsanspruch auf Homeoffice ab

Nach Ansicht von Habeck könnten mehr Möglichkeiten zur Arbeit im Homeoffice, helfen den Fachkräftemangel zu beheben. Die Forderung sei «völlig» aus der Zeit gefallen, heißt es jetzt von den Arbeitgebern.

17.01.2024

Umfrage

Wahrgenommene Arbeitszeit bei Vollzeitjobs nimmt ab

Es scheint nicht recht zum Fachkräftemangel zu passen: Nach eigener Einschätzung arbeiten Vollzeitkräfte 36 Minuten weniger als vor zwölf Jahren. Doch eine Statistik sagt etwas anderes.

28.08.2023