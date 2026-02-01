Energie

Reiche zu Gasspeichern: «Sorgen sind nicht angebracht»

Der Füllstand der Gasspeicher liegt bei 35 Prozent. Warum Wirtschaftsministerin Katherina Reiche dennoch überzeugt ist, dass Deutschland gut durch den Winter kommt.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) meint: Die relativ niedrigen Gasspeicher-Füllstände sind kein Grund zur Sorge. Foto: Elisa Schu/dpa
Foto: Elisa Schu/dpa

Riad (dpa) - Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sind die relativ niedrigen Füllstände in deutschen Gasspeichern kein Grund zur Beunruhigung. Man beobachte die Lage täglich, sagte die CDU-Politikerin am Rande einer Saudi-Arabien-Reise. «Sorgen sind nicht angebracht.»

Die Versorgung sei abgesichert durch Möglichkeiten zum Import von Flüssiggas, sagte Reiche. Sie sei überzeugt, dass das Land gut durch den Winter komme. 

In den deutschen Gasspeichern ist momentan deutlich weniger Erdgas als in den Vorjahren. Der Füllstand lag Ende Januar nur noch bei 35 Prozent.

