Reinhold Würth: Unternehmer, Kunstsammler, Tagebuchschreiber

Künzelsau (dpa) - Ein paar Zeilen. Gedanken, Beobachtungen, vielleicht eine Erkenntnis. Seit Jahrzehnten hält der als «Schraubenkönig» bekannte Reinhold Würth sein Leben in Tagebüchern fest - es ist damit wohl eine der am besten dokumentierten Kaufmannsbiografien in Deutschland. Zu erzählen gibt es viel: Aus dem Schraubenhandel seines Vaters formte Würth einen Weltkonzern mit Milliardenumsatz. Am kommenden Sonntag (20. April) feiert der Unternehmer aus dem Nordosten Baden-Württembergs seinen 90. Geburtstag.