Globale KI-Nachfrage

Rekord bei Halbleitern treibt Südkoreas Exporte an

Halbleiter machen mittlerweile fast die Hälfte aller südkoreanischen Exporte aus. Der Erfolg des ostasiatischen Tigerstaates offenbart auch die zunehmende Abhängigkeit vom globalen KI-Boom.

Südkoreas Exporte brummen - vor allem dank der hohen KI-Nachfrage. (Archivbild) Foto: Lee Jin-man/AP/dpa
Südkoreas Exporte brummen - vor allem dank der hohen KI-Nachfrage. (Archivbild)

Seoul (dpa) - Südkoreas Exporte sind im August dank eines Rekords bei Halbleitern kräftig gestiegen. So legten die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 68,7 Prozent zu, wie aus Daten des südkoreanischen Handelsministeriums hervorgeht. Die Halbleiterexporte schnellten im selben Zeitraum gar um 209 Prozent in die Höhe - und erreichten mit einem Gesamtwert von 46,7 Milliarden US-Dollar einen Rekord. Damit machen Halbleiter mittlerweile fast die Hälfte (47,5 Prozent) der südkoreanischen Gesamtexporte aus. 

Südkoreas Einfuhren stiegen im Vergleich zum August 2025 mit einem Plus von 22,6 Prozent deutlich langsamer als die boomenden Exporte. Für den Monat August erzielte Südkorea aber einen Handelsüberschuss von knapp 34,8 Milliarden US-Dollar, dem zweithöchsten jemals erreichten Wert.

Der südkoreanische Speicherchip-Produzent SK Hynix steht wie nur wenige Unternehmen weltweit für den boomenden KI-Sektor. (Archivbild) Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa
Der südkoreanische Speicherchip-Produzent SK Hynix steht wie nur wenige Unternehmen weltweit für den boomenden KI-Sektor. (Archivbild)

Südkoreas Volkswirtschaft profitiert derzeit überproportional stark von der global starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Mit Samsung Electronics und SK Hynix beheimatet das Land zwei der weltweit führenden Produzenten von Speicherchips. Gleichzeitig legt die Entwicklung auch die offensichtlichen Abhängigkeiten des ostasiatischen Tigerstaates offen. Sollte es im Bereich KI zu einer deutlichen Marktkorrektur kommen, wäre Südkorea in besonderem Maße davon betroffen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zudem überdeckt der KI-Boom, dass etliche Bereiche der südkoreanischen Volkswirtschaft sich eher durchwachsen entwickelt haben. So brachen Autoexporte im August um knapp 30 Prozent ein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
KI-Boom: Südkorea hebt Wachstumsprognose deutlich an
BIP-Wachstum

KI-Boom: Südkorea hebt Wachstumsprognose deutlich an

Südkorea rechnet für 2026 mit dem höchsten Wirtschaftswachstum seit fünf Jahren. Der Optimismus beruht vor allem auf dem anhaltenden Boom der Halbleiterbranche.

14.07.2026

Südkorea steckt Hunderte Milliarden in seine Chip-Industrie
Halbleiter

Südkorea steckt Hunderte Milliarden in seine Chip-Industrie

Südkoreas startet im globalen Technologiewettbewerb mit den USA und China eine milliardenschwere Initiative. Im Zentrum stehen die führenden Chipproduzenten Samsung Electronics und SK Hynix.

29.06.2026

SK Hynix ist Südkoreas wertvollstes Unternehmen
Chipindustrie

SK Hynix ist Südkoreas wertvollstes Unternehmen

Vom Fast-Bankrott zum Börsenstar: Chipproduzent SK Hynix stößt Samsung Electronics vom Thron des wertvollsten Unternehmens des Landes.

22.06.2026

Speicherchips im Höhenflug – Rekordbewertung für SK Hynix
KI-Boom

Speicherchips im Höhenflug – Rekordbewertung für SK Hynix

Die Nachfrage nach KI-Technologie lässt Speicherchip-Preise steigen. Experten erwarten, dass das Angebot noch Jahre knapp bleibt – mit Folgen für Hersteller und andere Branchen.

27.05.2026

Südkorea verzeichnet stärkstes Wachstum seit über einem Jahr
Bruttoinlandsprodukt

Südkorea verzeichnet stärkstes Wachstum seit über einem Jahr

Robuste Exporte und mehr Konsum treiben Südkoreas Wachstum an. Gleichzeitig werden die Prognosen von einer verstärkten Konkurrenz aus China sowie Strafzöllen der USA getrübt.

28.10.2025