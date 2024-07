Rekord bei Windkraft-Ausschreibung

Bonn (dpa) - Planungsboom bei Windenergieanlagen an Land: Bei der jüngsten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur wurden so viele Zuschläge erteilt wie noch nie, erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin. «Das sind die Windräder und der erneuerbare Strom von morgen», so Habeck. Laut Netzagentur erhielten bei der Ausschreibung zum 1. Mai 189 Gebote mit einer Menge von 2.379 Megawatt einen Zuschlag. Ausgeschrieben waren 2.795 Megawatt.