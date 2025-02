Report: China setzt weiter verstärkt auf Kohle

Peking (dpa) - China setzt nach einer Analyse entgegen früheren Anzeichen doch weiter verstärkt auf Stromerzeugung aus Kohle. Wie das Zentrum für Forschung zu Energie und sauberer Luft (Crea) und der Global Energy Monitor in einem Bericht schreiben, begann China 2024 mit dem Bau von Kohle-Projekten mit einer Gesamtleistung von etwa 94,5 Gigawatt. Laut den Fachleuten ein Höchstwert seit 2015. Neu ans Netz gingen Anlagen, die zusammen 30,5 Gigawatt an Leistung erzeugen sollen, was weniger als im Vorjahr (49,8 Gigawatt) war.