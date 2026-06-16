Besitzerwechsel

Restaurantkette Pizza Hut wird verkauft

In der Corona-Pandemie hatte Pizza-Hochkonjunktur, dann setzte eine Abkühlung ein. Der Konzern hinter Ketten wie KFC und Taco Bell stößt jetzt die bekannte Marke Pizza Hut ab.

Pizza Hut war bisher unter einem Dach mit den Fast-Food-Ketten KFC und Taco Bell. Foto: Andrej Sokolow/dpa
Pizza Hut war bisher unter einem Dach mit den Fast-Food-Ketten KFC und Taco Bell.

Louisville (dpa) - Die Restaurantkette Pizza Hut bekommt in einem Milliardendeal neue Eigentümer. Bisher gehörte sie zusammen mit den Fast-Food-Marken KFC und Taco Bell dem Restaurantkonzern Yum Brands. Nun geht das Geschäft außerhalb Chinas für 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Mrd. Euro) an den Finanzinvestor LongRange Capital. Im chinesischen Markt wird der neue Eigentümer für 1,2 Milliarden Dollar die Firma Yum China Holdings, die vor einem Jahrzehnt zu einem eigenständigen Unternehmen abgespalten wurde.

Yum Brands hatte bereits seit vergangenem Jahr einen Verkauf von Pizza Hut geprüft. Nach einem Boom auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie schwächte sich das Geschäft aber inzwischen ab. Das ließ auch den Yum-Konzern über eine Trennung nachdenken.

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