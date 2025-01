Rüstungskonzern Leonardo wirbt für europäische Allianzen

München (dpa) - Der Chef des italienischen Rüstungskonzerns Leonardo, Roberto Cingolani, will sich für eine intensivere Zusammenarbeit innerhalb der Branche einsetzen. «Wir wollen Allianzen in der europäischen Verteidigungsindustrie vorantreiben», sagte Cingolani der «Süddeutschen Zeitung». Europas Unternehmen seien zwar groß, aber längst nicht so groß wie etwa US-amerikanische Unternehmen. Daher habe sein Unternehmen das Ziel, «europäische Giganten» zu schaffen, die auf Kooperation gründen.