Ruf aus SPD nach Preisdeckel für Benzin und Diesel

Berlin (dpa) - Trotz klarer Absage an einen erneuten staatlichen Tankrabatt durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kommen aus der SPD-Bundestagsfraktion Rufe nach Entlastungen für die Pendler. «Wir brauchen einen wirksamen Schutz vor extremen Preisspitzen, wie ihn andere europäische Länder, etwa Luxemburg, längst vormachen», sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Sebastian Roloff, der Deutschen Presse-Agentur in München. In Luxemburg gibt es gesetzlich festgelegte Maximalpreise für Benzin, Diesel und Heizöl.

«Die erneuten Preissprünge an den Zapfsäulen zeigen: Der Spritmarkt funktioniert nicht mehr so, wie ein funktionierender Wettbewerb funktionieren sollte», betonte Roloff, der auch SPD-Landesvorsitzender in Bayern ist. Dass die Preise nach oben oft innerhalb weniger Stunden reagierten, nach unten aber deutlich träger seien, lasse sich den Menschen immer schwerer erklären. «Das ist ein deutliches Indiz für Marktversagen.»



SPD-Fraktionsvize Armand Zorn machte im Gespräch mit RTL und ntv deutlich: «Auch wenn die Ministerin da zurückhaltend ist, will ich deutlich sagen, dass für uns ein Spritpreisdeckel nach wie vor infrage kommt.» Da wo der Markt nicht funktioniere, könne der Staat eingreifen.

Weitere Forderung: Bezahlbares Deutschlandticket

Um die Pendler im Land zu entlasten, forderte Roloff auch ein dauerhaft bezahlbares Deutschlandticket. «Mobilität ist Teil der Daseinsvorsorge», sagte er. Gerade in Flächenländern wie Bayern würden die Menschen mit voller Wucht von den hohen Preisen getroffen. Millionen Beschäftigte, Familien und Handwerksbetriebe seien auf das Auto angewiesen, «weil der öffentliche Nahverkehr vielerorts keine echte Alternative ist. Wer mobil sein muss, darf nicht zum Spielball eines Marktes werden, der offensichtlich nicht richtig funktioniert.»

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Reiche: Keine Spielräume im Bundeshaushalt für Entlastungen