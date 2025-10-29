Tierseuche

Saarland verhängt Stallpflicht wegen Vogelgrippe

Geflügelbesitzer im Saarland müssen jetzt handeln: Ab Donnerstag gilt eine Stallpflicht.

Geflügel muss im Stall bleiben Foto: Frank Hammerschmidt/dpa
Geflügel muss im Stall bleiben
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Geflügelhalter: Bundesweite Stallpflicht gegen Vogelgrippe
Tierseuche

Geflügelhalter: Bundesweite Stallpflicht gegen Vogelgrippe

Die Vogelgrippe breitet sich rasant aus – erstmals gibt es nun in der aktuellen Welle auch einen Fall in Baden-Württemberg. Wie reagieren Betriebe und warum fordern sie Ausnahmen für Gänsehalter?

26.10.2025

Geflügelhalter: Bundesweite Stallpflicht gegen Vogelgrippe
Baden-Württemberg

Geflügelhalter: Bundesweite Stallpflicht gegen Vogelgrippe

Die Vogelgrippe breitet sich rasant aus – erstmals gibt es nun in der aktuellen Welle auch einen Fall in Baden-Württemberg. Wie reagieren Betriebe und warum fordern sie Ausnahmen für Gänsehalter?

25.10.2025

Tiere

Vogelgrippe: Stallpflicht im Kreis Biberach

28.04.2023

Tiere

Stallpflicht für Geflügel im Bodenseekreis erneut verlängert

27.04.2023

Viehhaltung

Bodenseekreis verlängert Stallpflicht für Geflügel

18.04.2023