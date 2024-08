Samsung verzeichnet überraschend starke Gewinne

Seoul (dpa) - Dank steigender Chippreise und einer starken Nachfrage bei KI-Anwendungen konnte der Elektronikriese Samsung im zweiten Quartal 2024 deutliche Zuwächse verzeichnen. So stieg der operative Gewinn des südkoreanischen Unternehmens auf 10,44 Billionen Won (umgerechnet rund 7 Milliarden Euro) und erhöhte sich damit im Jahresvergleich um mehr als das Fünfzehnfache. Beim Umsatz verzeichnet Samsung einen Anstieg von rund 23 Prozent auf 74,07 Billionen Won (rund 50 Milliarden Euro).

Für den südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung laufen die Geschäfte gut. Steigende Preise in der Chipbranche und der KI-Boom sorgen für deutliche Zuwächse.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet Samsung, dass der Marktanteil von KI-Dienstleistungen weiter steigen wird, da die Unternehmen in diesem Bereich ihre Investitionen ausweiten. Ebenfalls geht der Elektronikkonzern davon aus, dass die starke Nachfrage nach HBM-Chips weiter anhalten wird.

Der Aktienkurs von Samsung Electronics stieg am Mittwoch um knapp 3,6 Prozent an. Auch der südkoreanische Leitindex KOSPI schloss infolge des positiven Geschäftsberichts mit einem Plus von 1,19 Prozent.