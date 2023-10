Schätzung: Umfang der Schwarzarbeit steigt deutlich an

Berlin (dpa) - Der Umfang der Schwarzarbeit wird nach einer Prognose in diesem Jahr in Deutschland auf geschätzt 463 Milliarden Euro steigen. Dies sei eine Zunahme um rund 80 Milliarden Euro im Vergleich zu 2022, berichtete die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf Zahlen des Finanzwissenschaftlers Friedrich Schneider.