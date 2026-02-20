Klimaschutz

Schneider: Mehr Gratis-CO2-Zertifikate für Chemieindustrie

Die Bundesregierung sieht die Chemieindustrie unter enormem Druck. In Brüssel setzt sich ausgerechnet der Umweltminister jetzt für eine Entlastung ein.

Schneider will die Chemieindustrie entlasten. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Schneider will die Chemieindustrie entlasten. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Umweltminister Carsten Schneider dringt in Brüssel darauf, dass die Chemieindustrie mehr kostenlose Treibhausgas-Zertifikate bekommt als geplant. «Die Chemiebranche steht unter internationalem Druck und das nehmen wir ernst», sagte der SPD-Politiker. Nötig seien kurzfristig «realistischere Maßstäbe für die Zuteilung kostenloser Emissionsrechte». «Das kann ein Beitrag zur Entlastung der Chemieindustrie werden, darf aber nicht der einzige Schritt bleiben», sagte Schneider.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Emissionshandel gilt als wichtigstes Klimaschutz-Instrument der EU. Große Unternehmen, die Brennstoffe wie Erdgas, Heizöl, Benzin und Diesel verkaufen, müssen je nach ausgestoßenem CO2 Emissionszertifikate vorweisen. Politisch wird eine Obergrenze dafür festgelegt, die über die Jahre sinkt. Dies soll zu mehr Klimaschutz führen.

Die Zertifikate werden versteigert, viele Industrieunternehmen bekommen einen Teil ihrer Zertifikate aktuell aber noch kostenfrei. So will man unter anderem verhindern, dass emissionsintensive Industrien in andere Länder verlagert werden. Die kostenlose Zuteilung soll jedoch schrittweise auslaufen.

Schneider betonte, der Emissionshandel funktioniere gut. «Er verbindet erfolgreich Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke – und das soll auch so bleiben.» Die Rahmenbedingungen müssten aber so gestaltet werden, dass Deutschland und Europa starke Chemiestandorte blieben. An der Gesamtzahl der vergebenen CO2-Zertifikate soll sich nichts ändern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heizen und Tanken: Der CO2-Preis steigt zum Jahreswechsel
Energie und Verbraucher

Heizen und Tanken: Der CO2-Preis steigt zum Jahreswechsel

Heizen und Tanken kosten ab Januar mehr: Was der neue CO2-Preis für den Geldbeutel bedeutet.

31.12.2025

Umweltminister Schneider pocht auf Verbrenner-Aus ab 2035
Vor dem Autogipfel

Umweltminister Schneider pocht auf Verbrenner-Aus ab 2035

Trotz Widerstand aus der Union und Bedenken in Teilen der SPD will der Umweltminister am Verbrenner-Aus ab 2035 festhalten. Beim Autogipfel im Kanzleramt dürfte das Thema wieder auf den Tisch kommen.

06.10.2025

Natur als Verbündete: Was Schneider beim Klimaschutz plant
Klimaschutz

Natur als Verbündete: Was Schneider beim Klimaschutz plant

Moore, Humus, Mischwälder - mit einem 41-Punkte-Plan will Umweltminister Carsten Schneider nicht nur dem Klima helfen. Er will auch das Grundwasser und künftige Ernten retten.

29.09.2025

Streit um Klimatopf: Geld für Zertifikate statt Klimaschutz?
Klimaschutz

Streit um Klimatopf: Geld für Zertifikate statt Klimaschutz?

Der Klimafonds soll eigentlich Investitionen in eine klimaneutrale Zukunft finanzieren. Doch das Finanzministerium plant, daraus Zertifikatskäufe zu bezahlen. Experten warnen vor einem Teufelskreis.

28.08.2025

EU-Kommission

CO2-Preis - Brüssel genehmigt Entlastung für deutsche Firmen

Der CO2-Preis im Verkehrs- und Wärmebereich soll stärker steigen als bisher geplant. Damit Firmen im internationalen Wettbewerb nicht benachteiligt werden, sollen sie mit mehreren Milliarden Euro entlastet werden.

10.08.2023