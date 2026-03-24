Kommerzielle Drohnen

Schnieder kündigt Luftraum-Gesetz für Drohnen an

Ob dringliche Medikamente oder Organspenden, solche Sendungen müssen möglichst schnell ankommen. Also ab in die Drohne? Möglich ist das, doch Drohneneinsätze haben Hürden. Die sollen niedriger werden.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) möchte bald einen Gesetzentwurf zum Drohneneinsatz vorlegen. Foto: Henning Kaiser/dpa
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) möchte bald einen Gesetzentwurf zum Drohneneinsatz vorlegen.

Düsseldorf (dpa) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) möchte den Einsatz kommerzieller Drohnen in Deutschland ankurbeln. Bei der Drohnenmesse Xponential in Düsseldorf kündigte er an, bald einen Gesetzentwurf für sogenannte U-Spaces vorzulegen. Auf dessen Basis sollen Lufträume festgelegt werden, in denen unbemannter und bemannter Luftverkehr gleichzeitig stattfindet - dort fliegen also Drohnen, Flugzeuge und Hubschrauber. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Solche U-Spaces - das «u» steht für unmanned (unbemannt) - würden den Einsatz kommerzieller Drohnen erleichtern. «Wenn alles so läuft, wie wir es planen und uns vorstellen, werden wir in diesem Jahr ein U-Space-Gesetz haben als erster Mitgliedstaat der EU.»

U-Spaces bringen wichtige Erkenntnisse, wie man Drohnen in den Luftraum integrieren, den Luftverkehr insgesamt managen und wie Kommunikation funktionieren kann. «Das hilft uns auf dem Weg, die Advanced Air Mobility flächendeckend einzuführen.» Die Advanced Air Mobility (fortgeschrittene Luftmobilität) ist der nächste Schritt nach den U-Spaces gemeint - in dieser Mobilitätsform sind Drohnen selbstverständlich integriert. 

Eine Drohne am Messestand von Quantum Systems. Foto: Henning Kaiser/dpa
Eine Drohne am Messestand von Quantum Systems.

Teststrecken in Berlin und anderen Bundesländern

Auf Teststrecken sollen schon bald weitere Erfahrungen gesammelt werden, in Berlin sollen Drohnen bald zwischen dem stillgelegten Flughafen Tegel und dem Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) fliegen können. Außerdem sei Interesse an Teststrecken in der Lausitz (Brandenburg), Ingolstadt (Bayern), Hamburg und NRW bekundet worden, so Schnieder. Der Christdemokrat sichert den Branchenvertretern zudem zu, bürokratische Hürden abzubauen.

Bei der Xponential zeigen rund 360 Aussteller aus 43 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen. Unter den Ausstellern sind Drohnenhersteller wie Quantum Systems. Kommerzielle Drohnen werden eingesetzt zur Inspektion von Industrieanlagen und Kraftwerken. Sie helfen in der Landwirtschaft, um Schädlingsbefall zu erkennen, sowie bei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei, etwa bei der Suche nach Vermissten. Das Potenzial kommerzieller Drohnenflüge ist groß, etwa für Logistiker beim Transport von Gütern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Deutsche Bahn

Schnieder senkt Pünktlichkeitsziele der Bahn ab

22.09.2025

Bundesverkehrsminister sieht Chancen für Ausbau der A643
Verkehr

Bundesverkehrsminister sieht Chancen für Ausbau der A643

Das Projekt an der wichtigen Achse im Rhein-Main-Gebiet hat einen Rückschlag erlitten. Warum Patrick Schnieder dennoch optimistisch bleibt.

11.08.2025

Südhessen

Einkauf mit Drohne und Rad: «Kiste Bier passt nicht»

Eine Drohne startet von einer grünen Wiese und rast davon. An Bord eine Bestellung aus dem Supermarkt. Ein Projekt im Odenwald will nicht mehr so mobilen Menschen in Dörfern beim Einkauf helfen.

05.10.2023

Luftverkehr

Drohnen heben in Deutschland bislang noch sehr vereinzelt ab

Unbemannte Lufttaxis und Lieferdrohnen für Pakete bleiben im deutschen Luftraum vorerst Zukunftsmusik. Für eine Ausweitung des Betriebs fehlt unter anderem ein rechtlicher Rahmen - noch.

13.06.2023

Technologie

Datendienst soll Genehmigung von Drohnen-Flügen erleichtern

Bevor kommerzielle Drohnen überhaupt abheben können, muss eine Genehmigung eingeholt werden. Ein neuer Daten-Service soll den Aufwand dafür verringern.

20.03.2023