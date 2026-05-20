Auto

Schon fast 17.000 Anträge für E-Auto-Prämie

Das Interesse an der neuen staatlichen Förderung für Kauf oder Leasing von Elektroautos ist groß. Umweltminister Carsten Schneider wirbt für den Umstieg.

Das Interesse an der neuen staatlichen Förderung zum Elektroauto-Kauf ist groß. Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Das Interesse an der neuen staatlichen Förderung zum Elektroauto-Kauf ist groß.

Berlin (dpa) - Binnen 24 Stunden nach Start des Verfahrens gibt es nach Angaben des Bundesumweltministeriums bereits knapp 17.000 Anträge für die neue Elektroauto-Kaufprämie. Minister Carsten Schneider (SPD) warb für die Alternative zu Wagen mit Verbrennungsmotor: «Es gibt immer schnellere Autos, günstigere Modelle und mehr Ladesäulen. Zudem ist man unabhängig von Krisen in der Welt und hohen Spritpreisen.»

Förderfähig sind Kauf und Leasing neuer Elektroautos, bestimmter Plug-in-Hybride, die sowohl mit Strom als auch mit Treibstoff fahren können, sowie Elektroautos mit sogenannten Reichweitenverlängerern. Letztere sind kleine Verbrennungsmotoren, die die Reichweite von Elektroautos erhöhen.

Voraussetzung ist eine Zulassung des Fahrzeugs seit dem 1. Januar dieses Jahres. Die Höhe des staatlichen Zuschusses hängt von Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße ab und kann bei bis zu 6.000 Euro liegen. Die Prämie gilt nur für Privatautos, nicht für Dienstwagen. Die Fördermittel sollen für bis zu 800.000 Fahrzeuge ausreichen.

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