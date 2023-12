Schufa-Bonitätsbewertungen: Maßgeblich oder nicht?

Sind die Bonitätsbewertungen aus Wiesbaden dafür maßgeblich oder nur ein Baustein in einem komplexen Prüfprozess? Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilte dazu am Donnerstag: Unternehmen dürften nicht ausschließlich auf Grundlage einer automatisierten Bewertung der Kreditwürdigkeit durch die Schufa entscheiden, ob sie Verträge mit Kunden abschließen.

Zum Geschäftsmodell der 1927 gegründeten «Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung» gehört es, Daten zu sammeln. Auf deren Basis liefert die Schufa ihren etwa 10.000 Vertragspartnern - unter anderem Banken und Sparkassen, Versandhändler und Energieversorger - bei berechtigtem Interesse eine Einschätzung zur Bonität (Kreditwürdigkeit) von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Nach eigenen Angaben verfügt die Schufa über Informationen zu 68 Millionen Menschen in Deutschland. Zu mehr als 90 Prozent seien «ausschließlich positive Informationen gespeichert». Pro Tag erteilt die Auskunftei im Schnitt 320.000 Auskünfte an Unternehmen. Außer der Schufa gibt es weitere Wirtschaftsauskunfteien: etwa Creditreform und Crif.

Entsprechend begrüßte die Schufa in einer ersten Stellungnahme das EuGH-Urteil: «Es sorgt für Klarheit, wie Zahlungsprognosen (Scores) in den Entscheidungsprozessen von Unternehmen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung verwendet werden dürfen.» Da die Kunden der Auskunftei «weit überwiegend» zurückgemeldet hätten, «dass Zahlungsprognosen in Form des Schufa-Scores für sie zwar wichtig, aber in aller Regel nicht allein entscheidend für einen Vertragsabschluss» seien, werde die Mehrheit der Kunden «Schufa-Scores weiterhin ohne Anpassung ihrer Prozesse nutzen können», teilte die Schufa mit.