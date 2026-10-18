Erneuerbare Energie

See-Windparks wollen mit Einspeiseverzicht Geld verdienen

Die Regelreserve gleicht Stromerzeugung und -verbrauch aus. Betreiber und Vermarkter von Windkraftanlagen nehmen auf dem Markt bislang eine untergeordnete Rolle ein. Das könnte sich ändern.

Vattenfall vermarktet nach eigenen Angaben erstmals Regelenergie auf hoher See. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Vattenfall vermarktet nach eigenen Angaben erstmals Regelenergie auf hoher See. (Archivbild)

Hamburg (dpa) - Betreiber von Windparks auf See drängen neuerdings auf den Markt für Regelreserve, die Schwankungen von Stromerzeugung und -verbrauch ausgleicht. Nach Einschätzung von Netzbetreibern und Versorgern können Windparks nach einer Qualifizierung zur Stabilität des Stromnetzes beitragen. Die Aufgabe übernehmen üblicherweise Pumpspeicherkraftwerke, Gaskraftwerke und Batteriespeicher. Der Beitrag der Windkraft ist noch verschwindend gering, wie Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen.

Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, der für das Netz im Nordosten des Landes an der Ostsee zuständig ist, berichtete, es befänden sich mehrere Windparks auf See in der sogenannten Präqualifizierungsphase. Dabei überprüft 50Hertz, ob die Windparks die Anforderungen erfüllen. «Das Interesse, am Regelleistungsmarkt teilzunehmen, steigt», teilte ein Sprecher mit.

Regelreserve ist ein Überbegriff. Regelleistung beschreibt die Vorhaltung von Leistung zur Systemstabilisierung. Regelarbeit ist die aktivierte Energiemenge. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der Übertragungsnetzbetreiber Tennet, der für die Nordsee zuständig ist, teilte mit: «Wir beobachten ein steigendes Interesse von Windparkbetreibern am Regelreservemarkt.» Das gelte auch für den Offshoremarkt. 

Vattenfall und Trianel vermarkten Regelenergie

Wie es vom Energieversorger Vattenfall heißt, vermarktet das Unternehmen nun erstmals Regelenergie auf hoher See. Der Windpark Veja Mate sei in der Tennet-Zone präqualifiziert worden, teilte der Vermarkter mit. Der Windpark liegt rund 95 Kilometer nordwestlich von Borkum und besteht aus 67 Anlagen. 

Im August wurde bekannt, dass der Stadtwerke-Zusammenschluss Trianel den Windpark Borkum I für den Regelenergiemarkt präqualifizieren lassen hat. Die Vermarktung hat laut Trianel im Juli begonnen.

Stillstand kann lukrativ sein

Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) teilte mit: «Die aktuellen Präqualifizierungen deuten darauf hin, dass Offshore-Windparks stärker als Flexibilitätsoption für den Regelenergiemarkt erschlossen werden.» Die Windparks könnten vor allem sogenannte negative Regelleistung bereitstellen. Das bedeute, dass sie auf Abruf die Einspeisung reduzierten. 

Nach Bewertung von 50Hertz kann es sich für Windparkbetreiber an manchen Tagen lohnen, auf eine Einspeisung zu verzichten, statt geringe Erlöse an Strombörsen zu erzielen. Dazu drehten Betreiber Windräder aus dem Wind und der Stillstand werde als negative Regelleistung vermarktet.

Vergleichsweise schwieriger ist laut Fraunhofer IEE, dass Windparks sogenannte positive Regelleistung bereitstellen. «Positive Regelleistung würde voraussetzen, dass Anlagen vorsorglich gedrosselt werden, um Leistung für einen möglichen Abruf vorzuhalten.» Das wäre allerdings eine vermeidbare Abregelung erneuerbarer Energie und meist nicht wettbewerbsfähig.

Batteriespeicher effizienter

Laut Fraunhofer IEE stärkt die Teilnahme von Windparks auf See den Regelreservemarkt. Grundsätzlich seien Batteriespeicher aber effizienter als Windparks. Das Problem der Batteriespeicher sei aber, dass es für die Projektierer schwieriger werde, an das Netz angeschlossen zu werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Größter deutscher Windpark auf See in Betrieb genommen
Erneuerbare Energie

Größter deutscher Windpark auf See in Betrieb genommen

Der Eröffnungstermin ist allerdings rein zeremoniell: Denn der Windpark He Dreiht liefert schon länger Strom. Nach dem Plan von EnBW soll der Windpark im Oktober die volle Kapazität erreichen.

17.09.2026

Energie

Mehr Windkraft-Leistung auf See: Aber weniger Stromerzeugung

In der deutschen Nord- und Ostsee drehen sich immer mehr Windräder. Die installierte Leistung stieg im vergangenen Jahr. Doch in der Praxis hakt es: Branchenvertreter warnen vor Engpässen.

30.01.2024

Energie

Weltgrößter schwimmender Offshore-Windpark in Norwegen

Zur symbolischen Eröffnung der Anlage hat der norwegische Kronprinz Haakon zwei Kabel auf der Öl-Bohrinsel Gullfaks C aneinander gekoppelt. Was wird ihre Aufgabe sein?

23.08.2023

Umwelt

Ein teurer Tag für die Offshore-Windkraft

Es ist eine Premiere: Erstmals zahlen in Deutschland Konzerne für das Recht, Windparks in Nord- und Ostsee bauen zu dürfen. Der Erlös der Auktion soll den Stromkunden zu Gute kommen.

13.07.2023

Energie

Habeck: Ausbauziele Offshore-Windenergie werden erreicht

Es geht mit dem Ausbau der Windkraft auf See voran - das ist die Botschaft von Bundeswirtschaftsminister Habeck bei einem Besuch in Hamburg. Ein Ziel sieht er bereits ganz nah.

23.03.2023