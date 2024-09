Sewing warnt nach Landtagswahlen vor Folgen für Standort

Frankfurt/Main (dpa) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing warnt nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vor Folgen für den Standort Deutschland. «Wir sollten uns dringend darüber unterhalten, was das Wahlergebnis und seine Ursachen für unseren Standort und sein Ansehen bei Investoren bedeuten», sagte Sewing auf dem Banken-Gipfel des «Handelsblatt» in Frankfurt. Der Zulauf für Parteien mit extremen Positionen sei ein «Weckruf, um nun endlich gegenzusteuern», sagte Sewing, ohne Parteien beim Namen zu nennen.