Programm «Iris²»

Sicheres Netz aus dem All: OHB bekommt Milliardenauftrag

Die Europäische Union plant ein neues Satellitennetz. Welche Rolle der Bremer Raumfahrtkonzern OHB dabei spielt und wie Bürgerinnen und Bürger davon profitieren sollen.

OHB hat einen Milliardenauftrag für 18 Satelliten ergattert. (Archivfoto) Foto: Sina Schuldt/dpa
OHB hat einen Milliardenauftrag für 18 Satelliten ergattert. (Archivfoto)

Bremen (dpa) - Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB soll 18 Satelliten für die Europäische Union bauen. Dafür bekommt der Konzern nach eigenen Angaben knapp eine Milliarde Euro. Die ersten Satelliten für das Programm «Iris²» sollen 2029 ins All starten.

Das Projekt soll Europas Antwort auf das amerikanische Satellitennetzwerk Starlink werden. Es soll Behörden, Militär, Unternehmen und Privatpersonen eine schnelle und sichere Kommunikation ermöglichen. Das System wird aus 348 Satelliten bestehen, die in niedriger und mittlerer Erdumlaufbahnen fliegen. OHB soll dafür 18 Satelliten für eine mittlere Umlaufbahn beisteuern, wie das Unternehmen mitteilte. 

«Iris²» ist das dritte große Raumfahrtprojekt der Europäischen Union nach dem Navigationssystem «Galileo» und dem Erdbeobachtungsprogramm «Copernicus». Das Projekt sei ein bedeutender weiterer Schritt Europas in die Unabhängigkeit, sagte OHB-Vorstandschef Marco Fuchs. In einer digitalisierten Welt sei eine eigenständige Kommunikationsinfrastruktur unabdingbar.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
OHB und Rheinmetall schmieden Kooperation für Militärprojekt
Rüstung

OHB und Rheinmetall schmieden Kooperation für Militärprojekt

Der Satellitenhersteller OHB und der Rüstungskonzern Rheinmetall gründen ein Gemeinschaftsunternehmen. Mit der neuen Gesellschaft in Bremen wollen sie Verantwortung für ein großes Bundeswehrprojekt.

11.06.2026

Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
Aufklärungsbilder aus dem All

Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag

Rheinmetall ist bislang vor allem bekannt als Blech- und Stahlschmiede - es geht um Panzer und Munition. Doch in den Kriegen der Zukunft spielt der Blick von oben eine immer wichtigere Rolle.

18.12.2025

Rüstungsfirmen planen bis 2029 Satelliten-Netz im All
Verteidigung

Rüstungsfirmen planen bis 2029 Satelliten-Netz im All

75 bis 100 Satelliten sollen Europas Sicherheit stärken. Es geht um Aufklärung, Überwachung und die Erfassung militärischer Ziele.

10.12.2025

Satelliten aus Europa sollen den Mond umkreisen
Raumfahrt

Satelliten aus Europa sollen den Mond umkreisen

Der Mond rückt wieder stärker in den Fokus der Raumfahrt. In den kommenden Jahren könnte es Hunderte Missionen dorthin geben. Satelliten aus Europa sollen die Flüge erleichtern.

15.10.2024

Für besseren Internet-Zugang

Astronomen in Sorge: Starlink plant noch hellere Satelliten

Diese Entwicklung versetzt Astronomen weltweit in Alarmbereitschaft: Neue Satelliten sollen den Internet-Zugang verbessern - strahlen aber besonders hell. Eine Studie nimmt dies unter die Lupe.

30.08.2024